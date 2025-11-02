El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plataforma rastrea los locales disponibles en la ciudad. Igor Martín

El Ayuntamiento asesora con inteligencia artificial a 45 comercios donde abrir un local

Esta herramienta gratuita analiza la oferta de lonjas vacías, datos de consumo o tráfico rodado para reducir las posibilidades de que el negocio fracase

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:03

Los carteles de se vende o se alquila proliferan en los locales de Vitoria. Los cambios de consumo de los clientes o la falta ... de relevo han impulsado una tendencia que complica la supervivencia de cualquier comercio. Así que cuando uno se lanza a emprender, le llenan las dudas de si acertará con sus decisiones. Con la intención de rebajar ese nivel de riesgo, el Ayuntamiento incorporó el pasado mes de febrero un servicio de asesoramiento gratuito para orientar a los empresarios en la ubicación de nuevos negocios.

