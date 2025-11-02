El Ayuntamiento asesora con inteligencia artificial a 45 comercios donde abrir un local

Los carteles de se vende o se alquila proliferan en los locales de Vitoria. Los cambios de consumo de los clientes o la falta ... de relevo han impulsado una tendencia que complica la supervivencia de cualquier comercio. Así que cuando uno se lanza a emprender, le llenan las dudas de si acertará con sus decisiones. Con la intención de rebajar ese nivel de riesgo, el Ayuntamiento incorporó el pasado mes de febrero un servicio de asesoramiento gratuito para orientar a los empresarios en la ubicación de nuevos negocios.

Lo novedoso de esa herramienta, conocida como Pickgeo, es que emplea la inteligencia artificial y en unos pocos minutos analiza aspectos como la oferta de lonjas vacías en una calle concreta, aporta datos socio-demográficos de esa zona, así como cifras de consumo, nivel de renta, movilidad o tráfico rodado, entre otras 2.500 variables que pueden influir en el éxito de una empresa.

Desde que se puso en marcha, en poco más de medio año, 45 comercios de la ciudad han recurrido a este programa, que desarrolló en 2020 una empresa zaragozana y el Consistorio lo ha podido implementar e incluso renovar gracias a los fondos europeos Next Generation.

Para ilustrar la utilidad que aspira a tener la iniciativa, Mario Miravete, uno de los ingenieros que creó Pickgeo, explica que «un 20% de las grandes cadenas, que usan a menudo la plataforma, cierran por no acertar con la localización de su negocio, mientras que ese porcentaje asciende al 50% cuando se trata de un local particular». «Tienen que tener las mismas ventajas, estar al mismo nivel», reivindica.

Y ahí es donde entra en juego Pickgeo, que también funciona en Miranda de Ebro, Salamanca, Ciudad Real y en las localidades andaluzas de Alcalá la Real y Adra. En un primer momento, y antes de ponerse en contacto con el departamento de Promoción Económica, los futuros propietarios del negocio pueden acceder, al menos en Vitoria, a una versión de prueba (en la web release-vitoria-production.d2euu712nbzwme.amplifyapp.com/map) que ya da varias claves de la ubicación que se desea.

Por ejemplo, imagine que quiere abrir un restaurante en la calle Francia, que es su zona, la que mejor conoce, y en la que cree que la oferta que está ideando puede tener un hueco. Pues en un 'clic' rápido esa 'demo' le enseña que allí hay 31 locales disponibles en alquiler de menos de 100 y hasta más de 500 metros cuadrados y otros 106 en venta de las mismas dimensiones. También le indica que allí ya hay 17 establecimientos de este tipo y que la renta media en ese área por persona es de 19.734,76 euros brutos al año.

Las claves de Pickgeo ¿Cuánto cuesta? Para las empresas este servicio es gratuito, mientras que el Ayuntamiento lo financia con fondos europeos Next Generation.

¿Dónde la puedo solicitar? Los interesados pueden ponerse en contacto con el departamento de Promoción Económica del Consistorio en el correo electrónico comercio@vitoria-gasteiz.org.

¿A quién se dirige? Pueden recurrir a ella personas emprendedoras que estén buscando ubicación para abrir un negocio o aquellos que ya cuenten con uno y quieran expandirlo.

Una prueba. Está en la web https://release-vitoria-production.d2euu712nbzwme.amplifyapp.com/. Luego, los técnicos municipales pueden aportar un informe detallado.

Luego, toda esa información se puede ampliar con un informe detallado que elaboran los técnicos municipales. En este sentido, y según detallan portavoces autorizados del Gobierno local, tanto negocios en expansión como personas que quieran fomentar nuevas aperturas han pedido esa ayuda. En total, 25 solicitudes han tenido relación con servicios personales (salones de estética, gimnasios, clínicas de fisioterapia...), 12 con el comercio (11 de personas emprendedoras) y 7 con la hostelería.

Rentabilidad

«Las personas emprendedoras de Vitoria han apostado por esta novedosa iniciativa con la que desde el Ayuntamiento optimizamos la información relativa a la actividad socioeconómica para favorecer la activación de locales disponibles», subraya la concejala de Promoción Económica María Nanclares.

«La probabilidad de que alguien le salga rentable su negocio si ha usado esta herramienta es alta porque además evalúa el número de competidores y si caben más o no», continúa Miravete. Así, el experto también pone en valor el trabajo que ha realizado sobre el terreno el Gabinete Etxebarria, que para alimentar bien esa base de datos y ser capaz de dar una solución precisa ha realizado un análisis exhaustivo de los locales vacíos en la ciudad. «El porcentaje de lonjas que se han quedado fuera es mínimo y eso puede ayudar al Ayuntamiento a hacer su planificación comercial», apunta.

Panadería Ogiru Miren Roldán y Ion Bautista Alimento básico y artesanal para el barrio más poblado de Vitoria

Miren Roldán y Ion Bautista decidieron en enero darle un giro radical a su vida laboral. Ambos ingenieros de profesión, apostaron por que su afición de hacer pan artesanal en casa se convirtiera en un obrador (todavía en transformación) en el que ese alimento básico se elaborase con masa madre y sin ningún aditivo. «Esa era nuestra idea, pero como no sabíamos cómo llevarla a cabo empezamos por preguntar al Ayuntamiento porque vimos que tenía mucha información sobre emprendimiento, desde un listado de ayudas hasta servicio de consultoría», repasa la pareja.

Como parte de ese largo proceso de asesoramiento, dieron con la herramienta Pickgeo, lo que les ayudó a encontrar un pequeño local disponible en el número 11 de la calle Portal de Zuazo, en Zabalgana, que confían poder inaugurar en abril. «Somos vecinos del barrio y eso favorecía nuestra conciliación, pero también al cerciorarnos de que este distrito era el más poblado de Vitoria y con la mitad de sus residentes entre 40 y 65 años, nos dirigimos con una necesidad diaria a un sector muy amplio, algo que tiene mucho sentido», explican sobre la ubicación escogida y el perfil de cliente.

Antes de tomar la decisión definitiva, compararon esta lonja con otras disponibles, pero el tráfico peatonal de hasta 360 personas al día que podían captar con este local propiedad de Ensanche 21 gracias su buena localización (entre el centro cívico y el instituto) les acabó por dar el impulso decisivo. «Aunque haya otras panaderías cerca, nuestra oferta va a diferenciarse será una alternativa a lo industrial, un pan que rescata métodos tradicionales y que, en su mayoría de casos, se harán bajo reserva para evitar el desperdicio».

Ampliar Miren Roldán y Ion Bautista abrirán en la calle Portal de Zuazo una panadería. Jesús Andrade

Seta Espazioa Maitane Argote Una academia de pintura con 180 peatones diarios

Maitane Argote abrió su negocio en el barrio de San Martín hace un mes, una escuela de pintura para niños y adultos que se combina con una tienda donde vende arte local para «darle valor». La elección de su local, que se ubica en el número 37 de la calle Abendaño, ha respondido a una serie de requisitos: que tuviera luz natural, buena conexión en transporte público, y dimensiones suficientes para acondicionar un espacio privado en el que ella desarrollara su creación personal.

En este sentido, Argote señala que Pickgeo le ayudó a tener claros aspectos como el público al que podría llegar, si éste se podría permitir una actividad de ocio en base a su renta, así como le aclaró el número de locales que tenían en venta o alquiler. Barajó otras opciones en Adurza o Siervas de Jesús, pero los resultados aquí le convencieron más. «La mayoría de vecinos en esta zona tienen más de 65 años y me gustaría llegar a ellos, también consumen cultura y, al día, me calcularon que pasan por aquí cerca de 180 personas».