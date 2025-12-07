El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El río se tornó «blanquecino a lo largo de 400 metros». E. C.

URA investiga un vertido en el Nervión a la altura de Amurrio

La Agencia Vasca del Agua recibió un aviso el 25 de octubre sobre el color «blanco» del río a la altura de El Refor. Se ha descartado a Tubacex

Ania Ibañez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:41

La Agencia Vasca del Agua (URA) investiga un posible vertido en el río Nervión en Amurrio después de que, el pasado 25 de octubre, el ... agua presentara «un color blanco a la altura de la zona deportiva de El Refor». Tras recibir un primer aviso del servicio de emergencias SOS Deiak, los técnicos acudieron al emplazamiento para realizar una «inspección visual» y pudieron constatar el «color blanquecino» del agua «a lo largo de unos 400 metros» que era «más visible en zonas donde se encontraba más retenida».

