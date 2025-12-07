URA investiga un vertido en el Nervión a la altura de Amurrio

La Agencia Vasca del Agua (URA) investiga un posible vertido en el río Nervión en Amurrio después de que, el pasado 25 de octubre, el ... agua presentara «un color blanco a la altura de la zona deportiva de El Refor». Tras recibir un primer aviso del servicio de emergencias SOS Deiak, los técnicos acudieron al emplazamiento para realizar una «inspección visual» y pudieron constatar el «color blanquecino» del agua «a lo largo de unos 400 metros» que era «más visible en zonas donde se encontraba más retenida».

URA se puso en contacto «inmediatamente» con el servicio de medio ambiente de la empresa Tubacex, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del incidente. La empresa confirmó que no había encontrado «nada anómalo en sus instalaciones», por lo que ha quedado descartada como posible origen.

En base a una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregui, al grupo parlamentario de EH Bildu, se extrae que URA tomó ese mismo día una muestra de agua del río para su análisis. Los resultados de ese informe muestran «una cierta alteración en las propiedades físico-químicas del agua» y tienen valores «más elevados de lo habitual de la conductividad», pero no hay «carga orgánica o de nutrientes importante» y seguía cumpliendo los objetivos medioambientales establecidos. Tanto URA como el personal técnico de la Diputación de Álava constataron que no hubo «mortandad de peces» en la zona.

Con posterioridad al día del aviso, URA inició de oficio el expediente de inspección de vertidos para «recabar más información que ayude a determinar el origen del incidente». Es por ello que el 14 de noviembre URA solicitó por escrito la colaboración del Consorcio de Aguas Urbide y del Ayuntamiento de Amurrio, en caso de que dispusieran de información que pudiera «dar algún indicio en relación con el origen del incidente».

URA también ha revisado la información analítica disponible del Nervión en el entorno. Estos 'test' se generan en el marco de las redes de seguimiento del estado de las aguas, reforzada en 2025 en el Alto Nervión con nuevos puntos de muestreo y mayor frecuencia. Se incluyen los datos procedentes de las redes de control automáticas, aunque la estación más cercana aguas abajo se encuentra a una distancia «importante» del punto investigado.

También se realizaron inspecciones en los días siguientes que no consiguieron «información adicional que ayudara a establecer el origen» del vertido, por lo que, hasta ahora, no se ha podido determinar las causas de este incidente. Jauregui puntualiza que el vertido «no ha afectado de forma significativa al estado ecológico del río».

Expediente «abierto»

Aun así, el expediente de inspección de vertidos «está abierto a la espera de información de los gestores de saneamiento». «URA seguirá trabajando en su labor cotidiana de inspección y en la adopción de las medidas que se deriven de cada caso», traslada el consejero.

Jauregui también añade que «en el momento que ocurrió el episodio no hubo solicitud de información por parte de vecinos» al igual que URA «no ha recibido ninguna consulta o petición de información al respecto». Si se recibiera alguna «se contestará de forma rápida y completa para dar respuesta a cuantas inquietudes y dudas se planteen».