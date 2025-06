«El sector audiovisual es una excelente oportunidad para diversificar nuestra economía»

Amurrio ha sido noticia en los últimos días porque la Diputación ha elegido el municipio como sede para su plató de cine. Txerra Molinuevo (PNV) ... no esconde su alegría por este anuncio, pues supondrá una «oportunidad» para una localidad que contiene la respiración para que la crisis industrial que ahora se ceba con Llodio no les «contagie».

- ¿Qué balance hace de los dos primeros años de legislatura?

- Yo creo que el balance es positivo. Sumamos mayoría absoluta en el Ayuntamiento junto al PSE y nos valdría para aprobar cosas sin el apoyo de nadie, pero nuestro propósito siempre ha sido intentar que sea un proyecto entre todos para contar con diferentes puntos de vista. Este año hemos logrado unanimidad para aprobar los presupuestos.

- Ya les gustaría a otras instituciones...

- Igual pecamos de ilusos, pero el objetivo de los que estamos en el pleno es mejorar Amurrio. Yo destacaría la voluntad por llegar a acuerdos con todos, incluso con EH Bildu, que intenta ser alternativa al PNV en muchos sitios. Es cierto que tenemos diferencias entre los grupos, incluso con el PSE, que es nuestro socio.

- ¿Cuál es el mayor problema que tienen en el municipio?

- La vivienda, no nos vamos a engañar. Es cierto que se están tomando medidas: se han entregado 40 viviendas de promociones públicas y están pendientes 60 más, se han puesto varias parcelas a disposición de las instituciones, empieza a haber un interés del sector privado... Debemos contar con vivienda para que la gente se quede aquí.

- ¿Y la crisis industrial? Con Llodio se está cebando y Guardian ha cerrado.

- No envidio la situación que les está tocando vivir. Yo tengo buena relación con su alcaldesa (Ainize Gastaka, de EH Bildu) y por respeto institucional no entro a valorar lo que está sucediendo allí, y más sabiendo que un problema de este tipo puede darse mañana en Amurrio. Ahora estamos con una situación más o menos estable, pero sabemos que es una cuestión cíclica y que si las grandes empresas se 'constipan', nos contagian a todos, a los talleres , las pymes, los autónomos o incluso al comercio.

- ¿Disponen de parcelas industriales para acoger empresas?

- Hay poco suelo industrial público y la mayoría está en manos privadas, así que lógicamente depende a los precios que ellos quieran fijar. Vivimos en un valle y no hay enormes extensiones para que se implanten empresas, pero tenemos potencia industrial y estamos muy bien comunicados con Bilbao, el Puerto, Vitoria... Pero lo importante es mantener lo que existe. Todo el mundo querrá que venga la mayor compañía del mundo y que genere 500 puestos de trabajo, pero eso no es realista. Eso sí, el suelo del que disponemos hay que trabajar para cuidarlo y que esté en las mejores condiciones, que los que estén allí no se quieran ir y que otros se animen a venir.

- La Diputación plantea un centro logístico para que el valle de Ayala pueda recurrir al tren de mercancías y no a los camiones.

- La logística es fundamental. Estamos trabajando con empresas del pueblo como Amurrio Ferrocarril sobre una cuestión que hay que potenciar y que en otros países del Norte de Europa está mucho más desarrollada.

- La última semana se ha conocido que Amurrio será la sede de un plató para rodajes y que el 'Refor' acogerá formaciones y espacios de preproducción, lo que convertirá al municipio en epicentro del 'hub' audiovisual.

- Yo creo que puede ser una gran oportunidad y no sólo por el tema de las grabaciones y de las películas sino también para el entorno con todos los servicios que presta a esta industria: iluminación, carpintería, vestuario... Es una buena idea diversificar la industria de cara al futuro, y el sector audiovisual y creativo es una excelente ocasión y más viendo el efecto que están teniendo los incentivos fiscales.

- ¿Cuándo echarán a andar los trenes de Cercanías adaptados para personas con discapacidad que se suponía que llegaban este año?

- Estuvimos hace dos meses con los responsables de Renfe para saber cuándo iban a llegar después de haber adaptado la estación con ascensores e itinerarios accesibles. Nos comentaron que los nuevos trenes seguramente estén para el año que viene.

- ¿Qué proyectos le faltan por ejecutar en los dos años que quedan de legislatura?

- Por un lado está la regeneración integral del barrio de Goikolarra, que es un proyecto de siete millones y viene dinero de Europa y del Gobierno vasco. Tenemos pendiente de equipar el nuevo centro de día que está al lado de Mendiko-Eskola. En el Mercado Viejo, por su parte, se ha hecho una inversión de ocho millones, se ha arreglado entero y se quiere crear un espacio multicultural para exposiciones, auditorio... Y luego se está invirtiendo bastante en centros educativos públicos también ayudadas por fondos del Gobierno vasco.

- Su homóloga de Llodio ha criticado el bajo nivel de ejecución del plan de acción inmediata (PAI) del Gobierno vasco para Aiaraldea. ¿Qué le parece?

- Pues que cualquier persona que ha gestionado y trabajado en la administración sabe lo difícil que es poner en marcha inversiones y más si hablamos de 40 millones. Aquí hay licitaciones, contrataciones, obras, concursos... Sé que ha habido críticas, pero es que son muchísimos millones de euros y una gran apuesta del Gobierno vasco. En lo que corresponde a Amurrio, el PAI se está ejecutando.

- No le da la sensación de que la situación de la comarca se ha convertido en una especie de arma arrojadiza entre partidos.

- En Amurrio tenemos mayoría absoluta, pero queremos llegar a acuerdos porque entendemos que el fin es que todo mejore. El resto de instituciones también debería pensar en el bien de la comarca. Hay determinados sectores que están en esa clave de cuanto peor, mejor para ellos; hubo un tiempo en que creían que les beneficiaba hablar mal de Aiaraldea, que todo era malo y eso fue un error. Y es que el nombre de Aiaraldea suena mal, que si el paro, la conflictividad o el 'nosecuantos'. Yo entiendo que la gente tiene que luchar por sus intereses, pero también hay que tener en cuenta que si haces una campaña de que todo lo que hay aquí es malo, pues nos va a ir mal a todos. Hay que hablar bien de nuestra comarca porque es un buen sitio para vivir y trabajar. Esto no es un edén, pero tampoco podemos estar siempre poniendo el acento en el fallo porque eso acaba calando y queda una mala imagen de Aiaraldea.

- ¿Quién ha hablado mal de Aiaraldea? ¿EH Bildu?

- (Sonríe) No voy a decir partidos, pero hay gente que parece ser que cuanto peor, mejor, y creo que es una estrategia equivocada.