«No por tener más suelo industrial van a venir más empresas a Llodio»

Ainize Gastaka (EH Bildu) llega a la mitad de la legislatura al frente del Ayuntamiento tras dos años que no han sido fáciles: se rompió ... la coalición de gobierno con los independientes de Omnia, una consecución de dimisiones le obligó a buscar concejales fuera de sus listas, no encuentra jefe para la Policía Municipal, el cierre de Guardian... Todo esto sin olvidar un proyecto de Plan General que adolece de suelo industrial y que ningún partido apoya.

- ¿Cómo valora estos dos años?

- En lo personal te llena mucho por la intensidad y porque supone un aprendizaje espectacular, pero te cambia la vida porque tienes que dedicarte por completo a la Alcaldía. Como equipo también ha sido positivo, pese a las dificultades.

- Iniciaron la legislatura gobernando con Omnia, pero la coalición apenas duró un año.

- Ha sido un hándicap, pero hemos sido capaces de dar respuesta a la ciudadanía. Lo hemos hecho desde el entendimiento, sin bloqueos.

- ¿Qué ha sucedido? No han dado ninguna explicación.

- Omnia es quien deja al gobierno. A ellos les corresponde dar explicaciones, no fue una decisión compartida, aunque la respetamos, y a partir de ahí se llegó a un acuerdo de cómo hacerlo. Ahí se planteó que serían un socio preferente.

- Han dimitido tres concejales de EH Bildu, 17 personas han renunciado a coger su relevo y finalmente han nombrado como concejala a una persona que ni siquiera iba en listas. ¿Por qué?

- No lo planteo como una crisis, sino como algo natural. Las dimisiones no responden a una situación insostenible dentro del equipo de gobierno. De hecho, esas personas siguen participando de otra forma. El Ayuntamiento exige mucho a nivel personal, y sobre todo cuando no estás liberado al 100%. Hay veces que en EH Bildu planteamos este trabajo como algo militante, algo que aportas al pueblo, y eso es muy duro. No es algo que te vaya a reportar profesionalmente. Hay veces que tu vida no te lo permite por circunstancias personales. Hemos resuelto con dificultades los relevos porque no todo el mundo puede meterse en el Ayuntamiento de un día para otro.

- ¿No queda poco estético que entre una persona que ni siquiera formaba parte de la lista que votó la ciudadanía?

- Es un planteamiento excepcional que ofrece la ley. No es algo que nos hayamos inventado.

- Insisto. 17 personas han renunciado a entrar en el Ayuntamiento.

- Es que hay personas en listas que en ningún momento se planteaban ser concejales, estaban ahí para apoyar la candidatura.

- ¿Qué pasa con el jefe de la Policía Municipal? Cuando llegaron en 2023 echaron al anterior por «una total pérdida de confianza» y 'ficharon' a otro que duró tres meses. La plaza está vacante desde febrero.

- Nosotros consideramos que la Policía Municipal necesita una inversión potente para rejuvenecer, reactivar y potenciarse. Nuestra apuesta era Jon (Agirrebengoa) que entró como responsable de la seguridad ciudadana y nos aconsejaba. Aquí volvemos a hablar de un trabajo que no es fácil. Cambiaron sus circunstancias profesionales y tuvo que volver a su puesto original para no perder oportunidades profesionales. Ahora tenemos que recalcular la situación porque no es sencillo reconfigurar la Policía para dotarla de mayor capacidad y que en la calle sientan que conectan con la población.

- ¿Esa 'renovada' Policía Municipal tendrá que pasar por Arkaute?

- Ya veremos. De momento tenemos que hacerlo.

- ¿Es suficiente con completar un cursillo online como piden algunos ayuntamientos que gobierna EH Bildu?

- No voy a entrar en lo del cursillo online. La cuestión es optar por la mejor opción.

- ¿Le parece normal que la Policía de Llodio tenga una formación distinta a la de otros sitios?

- Hay que saber qué modelo de policía queremos. Tiene que ser cercana, profesional y capaz. Si podemos asegurar eso de una u otra manera, pues elegiremos la opción que mejor nos convenga.

- El valle de Ayala ha perdido un 22% de su riqueza en 13 años, y ahora se suma el cierre de Guardian. ¿Nadie se lo esperaba?

- Sí y no. Laudio tenía 22.000 habitantes y ahora estamos en 18.000, lo que está íntimamente relacionado con la desindustrialización que vivimos desde hace más de una década. En ese contexto surgen hace años el plan de acción inmediata (PAI) y el plan estratégico comarcal (PEC) en el Parlamento vasco que, de alguna manera, pretendían alertar sobre la situación de Aiaraldea. ¿El cierre de Guardian es una sorpresa? Sí, porque económicamente era viable. La cuestión es que no se produce por los números o los beneficios, sino porque esa decisión se toma en EE UU.

«El Plan General es vital»

- Llama la atención que, pese esa situación, el avance del Plan General no reserve más suelo para la industria.

- Es un borrador y no supone que EH Bildu lo asuma como propio. Es una realidad que ese documento plantea limitar ese tipo de suelo. ¿Por qué? Los autores de ese estudio apuntan que hay zonas que hasta ahora estaban previstas para industria y no se han utilizado porque no son atractivas como están organizadas. ¿Cómo puede conseguir Laudio atraer empresas sin tener más suelo industrial? Necesitamos suelo industrial que esté bien organizado, que sea viable y atractivo.

- ¿Pero está de acuerdo con el rumbo que fija ese borrador?

- Ahora tenemos que sentarnos los partidos con el objetivo de que lo que vayamos a sacar sea realmente eficaz y útil para la industria porque ahora tenemos sitios que no se usan. No por tener más suelo vamos a atraer más industria. Hay que buscar el equilibrio entre las necesidades del municipio y aquí nadie duda de que vamos a seguir siendo un pueblo industrial. Si no existe un acuerdo será un fracaso de este gobierno y de todos los partidos del Ayuntamiento. Es una cuestión necesaria y vital para Laudio, y atascarnos en la industria... Yo no lo voy a hacer.

- El diputado general, Ramiro González, dijo que ha habido empresas que han venido con proyectos empresariales y en el Ayuntamiento les han mandado a otro municipio. ¿Es cierto?

- No. También es muy curioso que el diputado general plantee algo así. Si tiene una preocupación de tal calado, lo lógico sería que hubiese una comunicación para trasladárselo al Ayuntamiento. Nunca ha sucedido.

- Usted acusó a la Diputación de ejecutar un 4% de la cantidad que le corresponde del PAI y al final resultó ser el 104%.

- El PAI consta de diferentes líneas y en Industria, entre todas las instituciones, sólo han ejecutado un 4%. A eso me refería. Ahora dice el PNV que no hemos ejecutado la partida del Antzoki y ahí lo que tenemos claro es que la obra concluirá antes de que termine 2025 y el equipamiento se hará el próximo año.

- El consejero de Industria, Mikel Jauregi, aseguró que el dinero que falta de invertirse se utilizará en la operación de Guardian.

- El PAI se plantea en 2020 y se aprueba en 2022 con inversiones para 2023 y 2024. No se piensa en Guardian porque todo esto sucede mucho antes de su cierre. El PAI era un 'plan de acción inmediata' frente a una situación de alarma, y eso no sucedió. Ahora plantean que se usará para Guardian. No pongo en duda que es interesante porque puede valer para esa operación.

- ¿Cree que la conflictividad laboral está haciendo que las empresas no apuesten por Ayala?

- Me parece que es muy grave trasladar esa responsabilidad a la ciudadanía y estigmatizar a este pueblo repitiendo una y otra vez este tipo de comentarios. No creo que sea culpa de nuestro pueblo que la industria no venga porque aquí tenemos una mano de obra muy capacitada y con mucho conocimiento, por ejemplo, en el vidrio. Estar una y otra vez con ese discurso me parece grave y contraproducente.

- Esa es la opinión de los empresarios.

- Yo me refiero al diputado general.