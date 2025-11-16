El Magosto Medieval vuelve a llenar las calles de Llodio

Queimadas, puestos de artesanía, castañas y gastronomía gallega. Los ingredientes, de entrada, eran buenos. Y el resultado fue mejor. Cientos de personas acudieron ayer al ... Magosto Medieval que año tras año organiza el Centro Gallego de Llodio. Con la plaza Aldai como epicentro de la actividad, artistas, música y buena comida animaron a los vecinos a acudir a la cita, que comenzó el viernes, aunque tuvo ayer como día grande.

A las once de la mañana abrieron los puestos del mercado ambientado en el Medievo, que desde primera hora lucían una importante afluencia de público. El grupo Agaritmo de Catabois y Espalladoiro se encargó de poner la música gaitera desde las 12.30 horas, momento en el que mucha gente eligió los puestos del Magosto para degustar manjares el churrasco y el pulpo preparado por la Pulpería Tasaga.

Los más pequeños también pudieron pasárselo bien con juegos preparados para ellos, artistas vestidos de época y otros disfrazados de fenómenos más actuales como los populares 'labubus'. Aparte de comer pulpo o amenizar el día con unos churros, los visitantes disfrutaron de los pasacalles musicales, puestos con productos artesanales, especias, espectáculos y talleres de cestería.

La ocasión sirvió al Centro Gallego para homenajear al gaitero José Rodríguez. Por la tarde, desde las 18.00 horas también hubo castañas, más gaitas e incluso una actuación de albokaris, con un sonido muy similar al del popular instrumento gallego. La noche quedó reservada para la verbena con el grupo Los de Antes y una gran queimada, como manda la tradición si se trata de Galicia.

Intercambio de juguetes

No fue el único acto lúdico-cultural del día en Llodio. Faktoria aprovechó la ocasión para celebrar su tradicional feria de trueque de juguetes en las afueras del municipio. A las 10.30 horas empezaron a llegar los más pequeños para intercambiar sus coches o muñecos, aunque no fue hasta mediodía cuando medio centenar de pequeños empezaron el trueque.

Los juguetes más deseados tuvieron que ser rifados por el alto interés que despertaron entre los menores, que pudieron endulzar la mañana con chocolate y un bizcocho antes de seguir jugando.

El programa del Magosto Medieval continúa hoy con la apertura de puestos a las 11.00. Una actuación musical amenizará la jornada desde mediodía y hasta las 14.00 horas en la última ocasión para disfrutar del certamen hasta el año que viene.