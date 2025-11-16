El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los gaiteros pusieron el toque gallego a la hora del poteo. E. C.

El Magosto Medieval vuelve a llenar las calles de Llodio

Las queimadas, los puestos callejeros y las castañas protagonizaron la cita anual del Centro Gallego del municipio

J. M. N.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:14

Queimadas, puestos de artesanía, castañas y gastronomía gallega. Los ingredientes, de entrada, eran buenos. Y el resultado fue mejor. Cientos de personas acudieron ayer al ... Magosto Medieval que año tras año organiza el Centro Gallego de Llodio. Con la plaza Aldai como epicentro de la actividad, artistas, música y buena comida animaron a los vecinos a acudir a la cita, que comenzó el viernes, aunque tuvo ayer como día grande.

