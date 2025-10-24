El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajadores de Maderas de Llodio vestían ropa antirreflectante destacando entre la multitud. Jesús Andrade

Llodio se vuelca con la plantilla de Maderas

Vecinos de la comarca se manifiestan contra los 35 despidos. Tras la marcha varios trabajadores inician un encierro en el Ayuntamiento

Ania Ibañez

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:30

La comarca de Ayala arropó en la tarde de este viernes a los 35 trabajadores de Maderas de Llodio que fueron despedidos el lunes tras ... más de un mes en huelga con una nutrida manifestación que recorrió el centro de la localidad. Al final de la misma, un grupo de estos afectados inició un encierro en las dependencias del Ayuntamiento.

