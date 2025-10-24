Llodio se vuelca con la plantilla de Maderas

La comarca de Ayala arropó en la tarde de este viernes a los 35 trabajadores de Maderas de Llodio que fueron despedidos el lunes tras ... más de un mes en huelga con una nutrida manifestación que recorrió el centro de la localidad. Al final de la misma, un grupo de estos afectados inició un encierro en las dependencias del Ayuntamiento.

«Se enteraron de sus despidos cuando las indemnizaciones entraron en sus cuentas», afirmaron ayer representantes del sindicato LAB, en una actitud de la empresa «vergonzosa y con poco tacto». «Esta semana han estado muy afectados, así que el objetivo de esta marcha es que reciban el apoyo de la comarca porque se está viviendo como un problema de todo el territorio».

Un objetivo que se cumplió. A la llegada de los trabajadores al punto de partida, ataviados con chalecos amarillos antirreflectantes, una multitud de vecinos los recibió entre vítores y fuertes aplausos, dando inicio a una manifestación que avanzó desde la calle Tres Cruces en dirección a la Herriko Plaza, sede del Consistorio. Se encendieron bengalas rojas mientras los manifestantes alzaban la voz con consignas como «Ez, ez, ez, kaleratzerik ez» (No, no, no, despidos no); «ni recortes, ni despidos» o «en maderas no sobra nadie». «Hay que estar con los compañeros», expresaba Elías Gallastegui, un empleado de Maderas que no ha sido uno de los afectados por los despidos. «Desde la empresa no nos están diciendo nada. Ahora se llevan el 40% de la producción, y dentro de un par de años se llevarán el otro 40% hasta que en otro año más cierren la planta y nos afecte al 100% de la plantilla».

Desde el sindicato LAB se mostraron críticos con las instituciones. «Salen a dar declaraciones, pero luego no actúan. Al final somos los trabajadores los que tenemos que defender los puestos de trabajo cuando son ellas las que tienen las herramientas para parar esta situación y negociar con las empresas». «Es necesario que las instituciones se impliquen y contribuyan a solucionar esto».