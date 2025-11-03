El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las ordenanzas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Sandra Espinosa

Llodio sólo subirá un 2% el IBI, el impuesto a las constructoras, el de circulación y las plusvalías municipales

El Consistorio congela el resto de tasas tras un acuerdo fiscal con el PNV para 2026

Ania Ibañez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

Luz verde a las ordenanzas fiscales de Llodio para 2026. El pleno municipal ha dado su visto bueno este lunes a las tasas y tributos ... que deberán pagar en el próximo ejercicio los vecinos del segundo municipio con más población de Álava. El Ayuntamiento ha anunciado que los nuevos impuestos han salido adelante «con el aval mayoritaro de la Corporación» y ha detallado el resultado final, que difiere ligeramente de lo anunciado el pasado viernes por el PNV.

