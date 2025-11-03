Llodio sólo subirá un 2% el IBI, el impuesto a las constructoras, el de circulación y las plusvalías municipales

Luz verde a las ordenanzas fiscales de Llodio para 2026. El pleno municipal ha dado su visto bueno este lunes a las tasas y tributos ... que deberán pagar en el próximo ejercicio los vecinos del segundo municipio con más población de Álava. El Ayuntamiento ha anunciado que los nuevos impuestos han salido adelante «con el aval mayoritaro de la Corporación» y ha detallado el resultado final, que difiere ligeramente de lo anunciado el pasado viernes por el PNV.

Pese a que los jeltzales dijeron que todas las tasas quedaban congeladas, finalmente sí habrá cuatro impuestos que subirán un 2%: el IBI -en Llodio, además, hay un recargo del 50% a las viviendas vacías como en Vitoria; el ICIO (el impuesto que pagan las constructoras por sus obras), el impuesto de circulación y la plusvalía municipal. Todo lo demás quedará como en este ejercicio, también la tasa de basuras que tantos quebraderos de cabeza está causando a los consistorios alaveses.

El concejal de Hacienda, Iñigo Martínez, ha señalado que las propuestas «entrarán en vigor desde el 1 de enero». El Consistorio ha indicado que «se mantendrán las tablas de bonificaciones para rentas de hasta 42.000 euros, incluyendo las viviendas vacías que se encuentren dentro de un programa de alquiler público (Alokabide) y aquellas tasas que persiguen acelerar la transición ecosocial como la energética».

El equipo de Gobierno ha transmitido su «compromiso» de realizar dos estudios, tal y como le había solicitado el PNV antes de alcanzar el pacto para las ordenanzas fiscales. El primero consistirá en un análisis de la situación de las tasas y precios públicos que cobra Llodio, mientras que el segundo examinará «cómo integrar la perspectiva de género en las ordenanzas».