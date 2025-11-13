Llodio inicia hoy la programación del 25-N con la comedia ácida 'Las que limpian'

La programación por el 25-N se alargará hasta el 5 de diciembre.

Ania Ibañez Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:48

Arranca la programación para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Llodio, que se extenderá hasta el 5 de diciembre con distintas charlas, películas y conferencias.

El pistoletazo de salida lo dará hoy la comedia «ácida» 'Las que limpian' en El Casino (18.30 horas), una obra que denuncia «el trabajo precario e invisible de las limpiadoras de hoteles». El domingo 16 se proyectará en el mismo lugar la película 'On Falling' de Laura Carrera.

La programación ofrecerá también la charla '25N, de qué nos tenemos que defender las mujeres' de la mano de Maitena Monroy en la Sala Lezeaga el 28 de noviembre, y una conferencia en la misma sala sobre la violencia de género contra mujeres mayores con Mónica Ramos el 2 de diciembre.