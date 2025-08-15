Llodio ya está en danza

Llodio está de fiesta. Con unos minutos de retraso, el chupinazo acaba de dar inicio este viernes a los 'Sanroques' desatando la alegría entre ... los miles de vecinos arremolinados en la plaza, en medio de un calorazo de época. El cohete explotó entre silbidos y gritos de «¡Que ya son las doce!», porque los chupineros encargados de encenderlo, la cuadrilla Baldarrak, parecían esperar a las campanas. Tras el estallido en el aire y entre los vecinos del pueblo, se daba comienzo a estas fiestas con un «Gora Laudioko jaiak!».

La plaza había estado esperando expectante los minutos previos, después de que la charanga que los estaba amenizando, con bailes coreografiados incluidos, hubiera parado para que todas las miradas se centraran en la balconada. Una vez ha resonado el pistoletazo de salida, la ola de miles de personas ha estallado en una guerra de gaseosa que ha ayudado a refrescarse.

Tal es el calor -35 grados cuando se ha lanzado el cohete festivo- que el público se ha movido casi al compás al abanicarse todos. Algunos de los más privilegiados han podido disfrutar del chupinazo desde sus balcones, más frescos, pero han compartido con sus vecinos en la plaza colocando un aspersor de agua en la ventana para refrescar a los que disfrutaban abajo bajo el sol inclemente. A partir de ahora, un fin de semana pleno de actividades, casi un preludio de la segunda parte de las fiestas, a partir del día 27.