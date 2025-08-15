El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La guerra de gaseosa ha ayudado a refrescarse a los congregados en la plaza.

La guerra de gaseosa ha ayudado a refrescarse a los congregados en la plaza. Jesús Andrade
Fiestas de Llodio 2025

Llodio ya está en danza

El sofocante calor no arredra a miles de llodianos que asisten al chupinazo en el inicio de los 'Sanroques'

Ania Ibañez

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:42

Llodio está de fiesta. Con unos minutos de retraso, el chupinazo acaba de dar inicio este viernes a los 'Sanroques' desatando la alegría entre ... los miles de vecinos arremolinados en la plaza, en medio de un calorazo de época. El cohete explotó entre silbidos y gritos de «¡Que ya son las doce!», porque los chupineros encargados de encenderlo, la cuadrilla Baldarrak, parecían esperar a las campanas. Tras el estallido en el aire y entre los vecinos del pueblo, se daba comienzo a estas fiestas con un «Gora Laudioko jaiak!».

