Llodio advierte de que habrá sanciones si no se respeta la distancia en las terrazas

Las aglomeraciones que se produjeron en la noche del lunes en algunas zonas de bares de Llodio, en las que incluso se hizo necesaria la presencia policial, hicieron que el Ayuntamiento reaccionara ayer insistiendo en el mensaje de prudencia que viene repitiendo en los últimos días para evitar las concentraciones.

De hecho, durante la mañana de ayer, un coche de la Policía Municipal fue recorriendo los bares que tienen abiertas sus terrazas o que las abrirán en los próximos días para transmitirles una carta del alcalde, Ander Añibarro, en la que se le recuerda que «únicamente está permitido el servicio en terraza. No se puede consumir en el interior del local, ni en la vía pública si no es en una mesa y silla del local». De esta manera queda descartada la posibilidad de consumir fuera del recinto acotado. Sin embargo, en la noche del lunes, esta fue una práctica habitual en algunos lugares. Para prevenir estas actitudes, el alcalde aseguró que «se sancionarán los comportamientos no contemplados» en la nueva normativa, tanto entre los hosteleros como entre los consumidores.

El Ayuntamiento ha empezado ya entregar las autorizaciones para abrir las terrazas que «deben mantener una distancia mínima de dos metros entre mesas -contados entre los respaldos de las sillas-, respetando además la distancia de seguridad entre personas». En la carta, Añibarro insiste en que «la ocupación máxima por mesa o conjunto de mesas será de 10 personas».

Sin embargo, no son sólo las terrazas los lugares en los que se producen aglomeraciones de personas. También se pueden ver con frecuencia en las calles, especialmente en las horas punta. En ese sentido, Omnia ha propuesto «que se estudie la posibilidad de realizar cortes temporales de circulación en algunas calles» y que «se organicen flujos y direcciones únicas en las aceras para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones».

Cementerio

Por otro lado, el Ayuntamiento de Llodio anunció también la reapertura del cementerio a partir de las nueve de esta mañana. Hasta las tres de la tarde podrá albergar un aforo máximo de quince personas que deberán respetar las normas de seguridad impuestas con carácter general.