Se prevé que los tres negocios reubicados en Zubiko Kurajo se trasladen al nuevo mercado el año que viene. Rafa Gutiérrez

Llodio abre el plazo para hacerse con los dos nuevos puestos del Mercado de Abastos

Ninguna empresa se ha interesado hasta la fecha por el espacio reservado para el bar en esa ubicación

Ania Ibañez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

El Ayuntamiento de Llodio ha abierto el plazo para la explotación de los dos locales restantes en el Mercado de Abastos. Los tres locales existentes, ... que trasladaron sus negocios a la calle Zubiko Kurajo con el comienzo de las obras en la plaza el año pasado, podrán trasladarse de nuevo al mercado a «principios de año», según informa el consistorio. Estos dos nuevos puestos de Abastos estarán destinados por un lado a la venta de «productos de primera necesidad» y «venta y degustación de productos de cercanía/Km0». La licitación del último local disponible en el mercado, que pretende destinarse a un bar, ha quedado desierto.

