Llodio abre el plazo para hacerse con los dos nuevos puestos del Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Llodio ha abierto el plazo para la explotación de los dos locales restantes en el Mercado de Abastos. Los tres locales existentes, ... que trasladaron sus negocios a la calle Zubiko Kurajo con el comienzo de las obras en la plaza el año pasado, podrán trasladarse de nuevo al mercado a «principios de año», según informa el consistorio. Estos dos nuevos puestos de Abastos estarán destinados por un lado a la venta de «productos de primera necesidad» y «venta y degustación de productos de cercanía/Km0». La licitación del último local disponible en el mercado, que pretende destinarse a un bar, ha quedado desierto.

En el pliego de bases técnicas el Ayuntamiento especifica qué supone un producto de cercanía. Y es que se busca un puesto donde se vendan «productos que se hayan producido en el área de influencia geográfica de la Comarca de Aiaraldea y el Alto Nervión». También se permitirá la exposición, venta y compra de alimentos «cuya procedencia se lleve a cabo en un radio superior a 100 kilómetros cuando no exista producción en un entorno más cercano». Y, en caso de que no fuese posible la obtención del producto de las dos maneras anteriormente expuestas, «se permite la venta de productos fuera de dicho radio», siempre en una «proporción máxima del 20% del volumen del negocio o del total del producto ofertado».

En este local también estará permitido llevar a cabo «degustaciones, catering, información turística sobre las producciones locales y sobre otros puntos de venta, talleres gastronómicos, visitas guiadas a baserris y actividades para el conocimiento y promoción de la actividad agrícola y ganadera local con colegio de Llodio». El puesto se ubica en la esquina noroeste del mercado con una superficie total de 32,44 metros cuadrados.

El puesto dedicado a la venta de «productos de alimentación de primera necesidad» se ubicará a la izquierda de la zona de acceso, junto al local previamente descrito, y contará con 30,28 metros cuadrados de superficie total. Ambos puntos de venta tendrán un contrato con un periodo de duración inicial de un año que podrá prorrogarse un máximo de nueve años adicionales. Deberán abrir de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 horas, pudiendo cerrar como máximo a las 20.00 horas, y podrán bajar la persiana un total de cuatro semanas al año.

«Un garaje»

Estas nuevas concesiones vienen después de que la licitación para el local destinado al bar no haya recibido ninguna solicitud. El Ayuntamiento achaca esto al «coste del equipamiento del espacio» y a que «la inversión es demasiado alta», por lo que el grupo municipal «asumirá la adecuación de este» y se ha vuelto a licitar el local con las condiciones de que se «prioricen los productos locales» en él.

El consitorio también ha anunciado que «está trabajando en nuevas ideas para convertir la terraza de la parte superior en un lugar agradable y especial» tras recibir 22 propuestas, ya que muchos vecinos se han mostrado descontentos con la reforma llevada a cabo en la plaza de Abastos. Algunos se ha referido a ella como «un garaje» y «un desastre urbanístico» en declaraciones a este diario.