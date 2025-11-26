González pide «innovación, suelo industrial y diálogo social» a Aiaraldea en el estreno de la mesa industrial

La ausencia de ELA y LAB no ha sido óbice para que la mesa para tratar de reindustrializar Aiaraldea haya echado a rodar. Una treintena ... de agentes sociales han acudido a la convocatoria de la Diputación para la primera sesión de este miércoles en el Refor de Amurrio. El encuentro inaugural ha servido al diputado general para perfilar algunas de las prioridades para la comarca. Entre ellas, factores como «la innovación, la sostenibilidad, el talento, la disponibilidad de suelo industrial o el diálogo social«.

Ramiro González ha apuntado a estas cuestiones como «seña de identidad de cualquier región altamente industrializada» que también deben darse en Aiaraldea. «Son elementos sobre los que debemos reflexionar y poner en marcha nuevas herramientas y recursos», ha indicado el máximo responsable del Gobierno alavés.

Este encuentro inaugural ha servido al Ejecutivo foral para presentar un primer diagnóstico de la comarca con «luces y sombras». La Diputación no esconde que «en la última década se ha producido una ralentización de la competitividad» con cierres industriales, un «descenso de la inversión empresarial» y «falta de suelo disponible para nuevos proyectos». Pero también se contraponen otras fortalezas como «una ubicación estratégica» el tejido empresarial o el «tamaño medio de sus establecimientos industriales, superior a la media alavesa y vasca». «Además, destaca el alto grado de internacionalización, con un 8% de las empresas de Aiaraldea con filiales en el extranjero», agregan.

La próxima reunión será en enero, tras las Navidades. En la primera sesión han participado entidades como SEA Empresas Alavesas o la Cámara de Comercio. La representación del Gobierno vasco ha estado encabezada por el propio consejero de Industria Mikel Jauregi y también han participado los alcaldes de la comarca y representantes de los partidos políticos y grupos junteros, entre otros.