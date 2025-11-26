El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A la reunión de la mesa han acudido representantes políticos y empresariales E. C.

González pide «innovación, suelo industrial y diálogo social» a Aiaraldea en el estreno de la mesa industrial

Una treintena de agentes sociales han participado en el primer encuentro, que ha servido a la Diputación para presentar un diagnóstico de la comarca con «luces y sombras»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

La ausencia de ELA y LAB no ha sido óbice para que la mesa para tratar de reindustrializar Aiaraldea haya echado a rodar. Una treintena ... de agentes sociales han acudido a la convocatoria de la Diputación para la primera sesión de este miércoles en el Refor de Amurrio. El encuentro inaugural ha servido al diputado general para perfilar algunas de las prioridades para la comarca. Entre ellas, factores como «la innovación, la sostenibilidad, el talento, la disponibilidad de suelo industrial o el diálogo social«.

