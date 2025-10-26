El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La depuradora de Basaurbe saneará las aguas de Llodio y de la localidad vizcaína de Orozko. Jesús Andrade

Las depuradoras del Alto Nervión se pondrán en marcha a lo largo de 2026

La red de saneamiento está acabada y espera la llegada de agua para hacer pruebas a finales de año tras una inversión de más de 80 millones

Ania Ibañez

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:50

El valle de Ayala por fin podrá sanear sus aguas. Hasta ahora esta comarca de 40.000 habitantes todavía vertía sus aguas residuales en el ... Nervión, algo que podría haber acarreado una multa millonaria a España desde Europa si no se hubieran tomado medidas. Ahora las depuradoras esperan a «recibir agua a finales de año» para comenzar unas pruebas que durarán seis meses, según han trasladado desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que asegura que «en verano tiene que estar entregada la obra».

