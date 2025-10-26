Las depuradoras del Alto Nervión se pondrán en marcha a lo largo de 2026

El valle de Ayala por fin podrá sanear sus aguas. Hasta ahora esta comarca de 40.000 habitantes todavía vertía sus aguas residuales en el ... Nervión, algo que podría haber acarreado una multa millonaria a España desde Europa si no se hubieran tomado medidas. Ahora las depuradoras esperan a «recibir agua a finales de año» para comenzar unas pruebas que durarán seis meses, según han trasladado desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que asegura que «en verano tiene que estar entregada la obra».

Los trabajos en la red de colectores encargada de transportar estas aguas a las depuradoras -dividida en dos lotes- comenzaron en 2020 en la zona referente a Markijana y en 2021 en el caso de los colectores de Basaurbe. Después, la construcción de las depuradoras llegó en 2022. Concretamente, en el mes de marzo en Basaurbe, que se encargará de sanear el núcleo urbano de Llodio y el municipio vizcaíno de Orozko. En Markijana, donde se depurará lo generado por Amurrio y Ayala, el trasiego de operarios se demoró a septiembre.

En un principio se estimó que el coste de las infraestructuras ascendería a 61,1 millones por las dos depuradoras y por la red de colectores de ambas estaciones, pero varios problemas en Basaurbe han elevado la factura a más de 80 millones de euros.

Y es que en 2022 se encontraron dificultades técnicas en esta depuradora que obligaron a modificar el proyecto inicial, aumentando la inversión en casi 12 millones. Las obras quedaron suspendidas en junio porque se detectó «una tubería de gas a tres metros de profundidad cuando debería estar a uno», explicó en su momento el director del proyecto, Raúl García. Esto propició que se desviara el gasoducto para que cruce por debajo de la carretera A-625 y las vías del tren, afectando también al colector que recoge las aguas sucias de Orozko, que tuvo que ser sustituido por un sistema de bombeo.

En mayo de 2024 también se dificultaron las obras por una grieta en el talud cercano a Basaurbe. Las lluvias torrenciales de febrero y marzo de ese año provocaron esta fisura, que se deslizaba hacia los edificios ya construidos frente al peaje de la autopista en Areta. Este arreglo supuso una inversión adicional de 2,3 millones de euros.

20 kilómetros de tuberías

El resto del presupuesto ha ido mayoritariamente a la red de tuberías que recorre toda la comarca y que ha supuesto 32,6 millones de euros. Esto se debe a que la canalización que llevará las aguas residuales desde Amurrio y Ayala a Markijana tiene casi 20 kilómetros de longitud. Por su parte, la red del sistema de Basaurbe recorre 7,5 kilómetros.

En el caso de las depuradoras, la más costosa ha sido la de Markijana, con casi 14,4 millones de inversión, unos 300.000 euros más que la planta de Llodio. Esto se debe a que la depuradora que saneará las aguas de Amurrio y Ayala, pese a tener una capacidad menor por atender a una población más pequeña, incorpora el sistema de tratamiento de fangos de las dos estaciones a través de un secado térmico.

Ambos equipamientos son cubiertos y cuentan con sistemas de desodorización gracias a un tratamiento que se realiza en un reactor biológico de membranas, responsable de devolver el agua limpia, ya sin residuos a los cauces de los ríos Nervión y Altube.