Ramiro González y Gorka Urtaran visita la residencia de Amurrio. D. F. A.

Comienzan las obras de ampliación de la residencia foral de Amurrio

Ania Ibáñez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

Han arrancado las obras de ampliación y reforma de la residencia para personas mayores San Antón de Armuru, ubicada en la calle Intxardui de Amurrio. La remodelación cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros financiado con fondos de la Unión Europea Next Generation y se prevé que finalice en mayo de 2026, según ha adelantado el diputado general Ramiro González durante su visita de este viernes a la residencia junto al diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo.

La intervención tiene como objetivo la ampliación de las zonas de día y servicios de atención, que han quedado obsoletas pese a varias reformas puntuales que han tenido lugar en la residencia tras su inauguración en 1990. El centro se ampliará en 300 metros, una reforma que ya ha comenzado con los primeros movimientos de tierra para proceder a la cimentación.

La obra más importante se llevará a cabo en la planta baja, en la zona sur de la residencia, con la que se ampliará la zona del salón-comedor para posibilitar el traslado de la peluquería-podología, la sala de rehabilitación y la farmacia a este espacio. También se creará una nueva galería acristalada junto al acceso principal que se convertirá en sala de visitas.

En el primer piso de la residencia se creará una terraza transitable que contará con una cubierta verde. También se sustituirá el actual ascensor hidráulico por uno mecánico, se mejorarán las condiciones de eficiencia térmica y se adecuarán los inodoros de la planta baja a la normativa de accesibilidad vigente. Por último, se creará una sala de realidad inmersiva con tecnología que permitirá a las personas usuarias sumergirse completamente en el contenido que están viendo gracias a proyecciones.

El centro se mantendrá abierto durante las obras, aunque a partir de enero y hasta la finalización de las mismas los usuarios deberán usar un espacio modular que se instalará en el exterior del centro para su utilización como salón-comedor.

