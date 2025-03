Los baserritarras de los mercados de Llodio se agrupan en una asociación

Es día de mercado, tanto jueves como sábado, en la plaza Aldai de Llodio, donde la tradición detiene el tiempo y la huerta, el almacén ... o el obrador se trasladan al céntrico lugar urbano. Las gentes del campo extienden en sus humildes puestos, sobre las mesas a modo de mostrador, las verduras, frutas, pan, respostería y queso traídos de casa que acabarán, seguro, en otra despensa. Es, sin duda, la máxima expresión de la economía circular del mundo rural que se resiste a morir.

En Llodio, esa docena de baserritarras que hace del mercado un lugar de encuentro, de transacciones con las cosas de comer, se esmera por respetar y conservar las viejas y sanas costumbres. Cada uno ofrece de lo suyo, pero han convenido en la necesidad de agruparse para tener una relación fluida con la administración local a la hora de tramitar permisos, solicitar subvenciones o lo que sea. Además, y para amoldarse a los nuevos tiempos, quieren diferenciarse con una marca propia, hacer publicidad de sus diversos manjares y navegar por las redes sociales con sus alimentos.

Por todo ello han creado la asociación de baserritarras del mercado de Llodio. Desde el jueves, cuando los doce se presentaron en sociedad ofreciendo una degustación de sus cosechas y elaboraciones artesanales, se hacen llamar 'EtxekoZaporeak', que traducido al español significa 'Sabores de casa'. Suena bien. En su mayoría son de Llodio, pero también los hay de Meñoyo, Izoria y Orduña. Se presentan como «productores locales, guardianes de la tradición y defensores de una alimentación saludable y sostenible».

«De siempre»

Uno de ellos, Alberto Camino, recuerda que en Llodio «ha habido mercado de siempre, desde que tengo memoria. De hecho, no se sabe ni la fecha de nacimiento». La agrupación que acaban de crear y que les distingue de otros agricultores y artesanos de la comarca ayalesa ha nacido también «gracias a un premio que nos dio la asociación de comerciantes Apill», un galardón que les ha ayudado a constituirse y abrir canales de comunicación en el mundo digital.

Los mercados semanales de Llodio «atraen a mucha gente de la zona. En la época del tomate vienen hasta de Basauri. Yo, que me he movido por otros lugares, sé de gente que luego me viene a buscar a Llodio», confiesa Camino. Venden calidad y cariño. «En nuestros caseríos la tierra se trabaja con respeto, se cuidan los animales con dedicación y los conocimientos pasan de generación en generación», leyeron en el acto de inauguración. 'EtxekoZaporeak' no solo es mercado. Un sábado al mes organizan talleres de cocina, catas y actividades abiertas al público.