El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ayuntamiento de Amurrio reparará el pavimento de la calle Larrabide

Mejorará 1.520 metros cuadrados de firme asfáltico entre el caserío Isasiko y el cruce con el camino de los depósitos de agua

N. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

El Ayuntamiento de Amurrio comenzará la próxima semana las obras de reparación del pavimento en el tramo de Larrabide kalea que, en total, supondrá la mejora de 1.520 metros cuadrados de firme asfáltico entre el caserío Isasiko y el cruce con el camino de los depósitos de agua, que actualmente presenta deterioros generalizados como baches, descarnaduras y pérdida de material.

La intervención supondrá una «mejora significativa en la seguridad vial y la accesibilidad de esta zona del municipio», ha garantizado el Ayuntamiento en un comunicado. De esta manera, el pavimento se encontrará en las condiciones adecuadas para el tránsito vecinal y de servicio, ha añadido.

«Esta actuación responde directamente a las necesidades expresadas por nuestros vecinos y vecinas a través de los canales de participación ciudadana», ha declarado el concejal de Obras y Servicios, Beñat Busquets.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  2. 2 Así se ve Vitoria desde la noria navideña de la Virgen Blanca
  3. 3 Las nuevas aperturas de El Boulevard en Vitoria además de Ikea
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5

    Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate
  6. 6

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  7. 7

    Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde
  8. 8

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  9. 9

    La familia de Kerman denuncia «daño moral» por la puesta en libertad del portero agresor
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento de Amurrio reparará el pavimento de la calle Larrabide

El Ayuntamiento de Amurrio reparará el pavimento de la calle Larrabide