El Ayuntamiento de Amurrio reparará el pavimento de la calle Larrabide Mejorará 1.520 metros cuadrados de firme asfáltico entre el caserío Isasiko y el cruce con el camino de los depósitos de agua

El Ayuntamiento de Amurrio comenzará la próxima semana las obras de reparación del pavimento en el tramo de Larrabide kalea que, en total, supondrá la mejora de 1.520 metros cuadrados de firme asfáltico entre el caserío Isasiko y el cruce con el camino de los depósitos de agua, que actualmente presenta deterioros generalizados como baches, descarnaduras y pérdida de material.

La intervención supondrá una «mejora significativa en la seguridad vial y la accesibilidad de esta zona del municipio», ha garantizado el Ayuntamiento en un comunicado. De esta manera, el pavimento se encontrará en las condiciones adecuadas para el tránsito vecinal y de servicio, ha añadido.

«Esta actuación responde directamente a las necesidades expresadas por nuestros vecinos y vecinas a través de los canales de participación ciudadana», ha declarado el concejal de Obras y Servicios, Beñat Busquets.