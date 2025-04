Ampliar Gentza Alamillo, portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Llodio. S. E.

«Ayala no se merece este caos», reprocha el PNV a Aiara Batuz y EH Bildu «Dijimos que aquel pacto no duraría, que no era serio, y el tiempo nos ha dado la razón», afirma el portavoz jeltzale, Gentza Alamillo