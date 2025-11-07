Aiaraldea tendrá una línea de bus directa con el hospital de Galdakao Las diputaciones sellaron ayer un convenio por el que Bizkaibus prestará el servicio y Álava financiará el 88% de los costes

José Manuel Navarro Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:13 | Actualizado 18:27h.

Fin a una reclamación histórica de Aiaraldea. Las diputaciones de Álava y Bizkaia presentaron ayer en Llodio el convenio por el que se pondrá en marcha una línea de autobús directa entre la comarca y el hospital de Galdakao. Un pacto que permitirá poner en marcha el servicio que venían reclamando los pensionistas de la comarca desde 2023.

El acuerdo entre los ejecutivos forales permitirá ofrecer tres expediciones diarias entre semana que pasarán por Llodio, Amurrio y Ayala, aunque todas tendrán como origen Orduña. Desde el municipio vizcaíno habrá convoyes con salida a las 7.00, 10.00 y 13.00 horas. Los autobuses harán el viaje de vuelta desde el Hospital de Galdakao a las 8.15, 11.15 y 14.15 horas.

El convenio entre las diputaciones deja en manos de Bizkaia la prestación del servicio –que quedará integrado en la línea A-3641 de Bizkaibus–, aunque el grueso de la financiación corre a cargo de Álava, que pondrá el 88% de los fondos para que los autobuses circulen.

La Diputación calcula que esta nueva línea costará 262.000 euros en 2026 –los buses entrarán en funcionamiento a principios de año–, aunque esa factura «irá creciendo de forma progresiva en los siguientes ejercicios».

Trayectos de 30 minutos

«El nuevo servicio directo va a mejorar de forma sustancial el tiempo de trayecto entre Aiaraldea y el hospital de Galdakao en relación con el servicio ordinario que opera en la actualidad», indicó el diputado Jon Nogales (PSE). El titular de Movilidad Sostenible celebró que la línea «va a ofrecer un desplazamiento más rápido y cómodo a todos los viajeros y, especialmente, a las personas mayores y pacientes crónicos de la comarca», principales usuarios del centro hospitalario.

Según las estimaciones del Ejecutivo foral, «el tiempo de trayecto del servicio de autobús que opera en la actualidad entre Arratia-Nervión y Aiaraldea oscila entre los 90 y 70 minutos según la localidad de origen». Ahora «el nuevo servicio lo va a reducir en torno a 30 minutos». Aunque «los tiempos dependerán, como siempre, de las condiciones de tráfico (congestión, horas punta, etc.) y el tiempo atmosférico», matizan desde el Departamento de Movilidad Sostenible.

La reclamación de los pensionistas no se había quedado en este colectivos. Los consistorios de Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo también habían acordado solicitar que se implementase esta línea que ahora se hace realidad. Las propias instituciones reconocieron este viernes que este servicio era «una demanda histórica».