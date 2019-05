Ayala remodelará la calefacción de la ikastola y la 'casa Patxita' con el Plan Foral La reforma afectará a las dos plantas superiores de la 'Casa Patxita'. / SANDRA ESPINOSA La ikastola tendrá un nuevo sistema de biomasa para sectorizar la temperatura y las dos obras rozan los 900.000 euros MARTA PECIÑA Viernes, 24 mayo 2019, 23:22

El pleno del Ayuntamiento de Ayala ha seleccionado ya las dos obras que presentará al Plan Foral de Obras y Servicios para los años 2020-2021. Se trata de la reforma integral del sistema de calefacción de la ikastola Etxaurren y del acondicionamiento interior de los dos pisos superiores de la 'casa Patxita'.

En el centro escolar, donde está previsto invertir 548.378,62 euros, se van a sustituir las calderas antiguas, de gasoil, por otras nuevas de biomasa «que sean más eficientes», explicó ayer el alcalde, Gentza Alamillo. Se trata de una intervención en profundidad que no sólo sustituirá la caldera, sino toda la instalación y el sistema de radiadores tanto en el centro escolar como en el gimnasio, para que el sistema de calefacción sea único. «También se va a sectorizar el circuito de manera que se pueda regular la temperatura por zonas», añadió Alamillo. De esta manera, se mejorará sensiblemente la climatización, que ahora cuenta con un solo termostato para todo el edificio. La reforma tiene una duración prevista de tres meses y previsiblemente se realizará en verano, mientras no haya clases para no entorpecer su desarrollo.

'Casa Patxita'

En lo que se refiere a la 'casa Patxita', que el Ayuntamiento adquirió en 2018, las dos plantas superiores están de momento vacías y el Ayuntamiento se propone acondicionarlas con 348.419,80 euros de presupuesto, de los que espera que la Diputación financie de una parte importante. En este caso, los dos pisos superiores se destinarán a espacios culturales. «En el primero, queremos hacer un espacio polivalente para diferentes usos, y la bajo-cubierta se acondicionaría como sala para exposiciones, conferencias y diferentes actividades culturales, juveniles así como una zona de aseos para dar respuesta a una demanda de la población de Ayala». Desde su adquisición por parte del Ayuntamiento, se han barajado varias posibilidades para el edificio, entre ellas la apertura de una guardería para atender la demanda de las jóvenes parejas que se han trasladado a Luiaondo en los últimos años.

El edificio, se ha convertido en una referencia para la localidad desde la apertura del ambulatorio en la planta baja, que funciona desde 2016. El equipo médico se trasladó desde una ubicación que no reunía condiciones adecuadas para atender a los pacientes. Posteriormente, el año pasado, se realizó otra intervención en las inmediaciones para construir un dispensario médico en el espacio que quedó tras derruir una edificación anexa. Ayala cuenta con 24 pequeñas localidades y una sola farmacia en Respaldiza, que se es la que se encarga de abastecer y atender el dispensario abierto en Luiaondo.