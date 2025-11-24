El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los Bomberos retiran un avispero. Igor Aizpuru

La avispa asiática avanza en Álava y duplica sus nidos en uno solo año

Hasta finales de octubre los Bomberos retiraron 900 avisperos por los 484 de todo 2024

B. Mallo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El fallecimiento de tres personas en Galicia tras sufrir la picadura de la conocida como avispa asiática ('Vespa velutina nigrithorax') ha puesto el foco de ... nuevo sobre en esta especie invasora, cuya expansión es imparable en Álava. En el territorio, los primeros véspidos de esta familia se detectaron en septiembre de 2012 en Aramaio –un año después se hallaron en la zona los primeros nidos– y su presencia no ha dejado de crecer desde entonces hasta dispararse este año. Entre los Bomberos de Álava y los de Vitoria han retirado ya más de nueve centenares de nidos (903 en total, con 646 intervenciones en la provincia y otras 257 en la capital) de esta especie en los diez primeros meses de 2025. Una cifra que prácticamente duplica ya los registros de todo el ejercicio anterior, cuando se eliminaron 484. Y ese número ya era el más alto en el serial histórico de intervenciones de los dos cuerpos. «Su erradicación es imposible y los esfuerzos deben ir encaminados a mitigar su impacto», señala Gorka Belamendia, técnico del Centro de Estudios Ambientales (CEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años
  3. 3

    La Diputación prepara un goteo de oposiciones en 2026 para renovar su estructura
  4. 4

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  5. 5

    «No permitiremos que los pisos en lonjas sean infraviviendas y no los habrá en el Ensanche»
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7

    Arasur impulsa su expansión con 70 millones de venta de suelo en plena batalla con Miranda
  8. 8

    La Estrella Alavesa que vuelve a brillar con fuerza
  9. 9

    El acoso de alumnos y padres a profesores en Euskadi motivó 267 denuncias el curso pasado
  10. 10 Así ha sido el montaje de la gran noria en la Virgen Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La avispa asiática avanza en Álava y duplica sus nidos en uno solo año

La avispa asiática avanza en Álava y duplica sus nidos en uno solo año