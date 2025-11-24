La avispa asiática avanza en Álava y duplica sus nidos en uno solo año

El fallecimiento de tres personas en Galicia tras sufrir la picadura de la conocida como avispa asiática ('Vespa velutina nigrithorax') ha puesto el foco de ... nuevo sobre en esta especie invasora, cuya expansión es imparable en Álava. En el territorio, los primeros véspidos de esta familia se detectaron en septiembre de 2012 en Aramaio –un año después se hallaron en la zona los primeros nidos– y su presencia no ha dejado de crecer desde entonces hasta dispararse este año. Entre los Bomberos de Álava y los de Vitoria han retirado ya más de nueve centenares de nidos (903 en total, con 646 intervenciones en la provincia y otras 257 en la capital) de esta especie en los diez primeros meses de 2025. Una cifra que prácticamente duplica ya los registros de todo el ejercicio anterior, cuando se eliminaron 484. Y ese número ya era el más alto en el serial histórico de intervenciones de los dos cuerpos. «Su erradicación es imposible y los esfuerzos deben ir encaminados a mitigar su impacto», señala Gorka Belamendia, técnico del Centro de Estudios Ambientales (CEA).

En Álava no se ha registrado ningún episodio mortal, aunque sí algunos «graves» y su presencia en la naturaleza se ha hecho notar en una mayor cantidad de casos atendidos por el Servicio de Alergología del HUA. «Ha habido recientemente reacciones graves, sobre todo gente que vive o trabaja en el medio rural, pero no vemos una avalancha a día de hoy», destaca Olga Uriel, jefa en funciones de este servicio.

Para el ser humano, la amenaza de esta especie viene por dos vías. Por una parte, el riesgo que existe para las personas alérgicas a alguno de los componentes del veneno –su cantidad es mayor que la de una avispa autóctona, pero menor que el de una abeja– y por otra; la posible reacción tóxica en caso de picaduras múltiples, sobre todo a partir de 50 aguijonazos que siempre realizan las hembras.

Son situaciones mortales si no se atajan a tiempo, pero no es lo más común. Lo habitual en casos de toxicidad son «reacciones en forma de inflamación que desaparecen en 24 o 48 horas». En personas alérgicas, las urticarias son lo más común. Y el riesgo de «shock anafiláctico» aparece si surgen más afecciones, como «sensación de ahogo, dolor abdominal, diarrea, vómitos, mareos o una bajada brusca de tensión con un síncope».

«Generalmente no sabemos si somos alérgicos a las avispas y son las personas en mayor situación de riesgo porque si sufren un episodio de este tipo para ellos es más peligroso», destaca Uriel. ¿Y qué tiene que hacer quien sufra una picadura? «Ir al hospital corriendo si el intervalo entre la picadura y la reacción es muy corto, es decir, me pica y en pocos minutos se me inflama mucho y empiezo con una urticaria». Para el resto, antiinflamatorios, corticoides y antihistamínicos e intentar «no rascarse para que no se abra una herida y se infecte».

Daños a la agricultura

La plaga de avispa asiática en Europa se desencadenó en 2004, con la llegada de un cargamento de piezas de cerámica al puerto de Burdeos procedente de China en el que, según las hipótesis, viajaba una reina fertilizada. Desde entonces, su expansión ha sido imparable. A Euskadi llegó en 2010 por Gipuzkoa y se ha extendido por España (cornisa cantábrica y Cataluña), Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Reino Unido.

«Las temperaturas suaves en los inviernos y la humedad les favorecen y también facilita que haya más polinizadores de los que se alimentan, por lo que también han tenido más comida», reflejan desde el CEA. A favor de su expansión, precisamente, está su capacidad para «adaptarse a todos los ecosistemas» al ser capaz de devorar insectos de todo tipo –«se han encontrado más de 1.400 especies distintas en su tracto digestivo»–, así como su capacidad de desplazamiento, con recorridos «por encima de los 50 kilómetros anuales».

Ataca sobre todo a la abeja melífera, su fuente de alimentación preferida y con la que dan de comer a sus larvas, lo que supone un ataque a la biodiversidad y también pérdidas severas a la apicultura, que según los expertos «se extenderá también a la agricultura» al fagocitar todo tipo de polinizadores y no contar con depredadores.

Este insecto hiberna y en primavera las «reinas fundadoras» construyen los nidos primarios, que son pequeños. A partir de ahí, crecen hasta conformar los secundarios, que «pueden llegar a ser más grandes que un balón y con miles de individuos en su interior». «Si alguien se encuentra un nido, que no lo manipule y comunique la ubicación a su ayuntamiento».

La estrategia para el control de esta especie invasora consiste en la captura de reinas durante la primavera mediante la colocación de trampas, la eliminación en verano de sus nidos y la colaboración con los apicultores para minimizar daños por ataques a sus colmenas. «Erradicarlas es imposible, pero hay que gestionar que no se disparen porque someten a una gran presión a la biodiversidad», remata Belamendia.