Aviso amarillo por precipitaciones intensas, viento y granizo este sábado en Álava El departamento de Seguridad activa el aviso entre las 18.00 y las 24.00 horas. Mañana la lluvia seguirá siendo protagonista

La lluvia será protagonista en las próximas horas en Álava. Tras una mañana de sábado soleada y calurosa, el panorama cambiará radicalmente por la tarde. El viento irá girando al norte y la nubosidad irá a más. «Por la tarde-noche se esperan chubascos, que localmente pueden ser intensos e ir acompañados de tormenta y granizo», advierte la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Ante estas previsiones, el departamento de Seguridad ha activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde las 18.00 hasta las 24.00 horas. Hay «posibilidad de granizo (2-4 cm) y posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes de viento en zonas de tormenta (60-80 km/h)».

Mañana domingo el ambiente seguirá siendo lluvioso y plenamente otoñal. «Las temperaturas máximas volverán a descender de manera notable y se quedarán entre los 15 y los 20 ºC; también bajarán 3 o 4 ºC las mínimas», pronostica Euskalmet. El cielo estará cubierto y se esperan chubascos durante buena parte de la jornada.

El lunes el tiempo seguirá por similares derroteros y las máximas no superarán los 16 grados en Vitoria o en Rioja Alavesa. A partir del miércoles el tiempo podría mejorar.