El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tormenta este viernes en Vitoria. I. Aizpuru.

Aviso amarillo por precipitaciones intensas, viento y granizo este sábado en Álava

El departamento de Seguridad activa el aviso entre las 18.00 y las 24.00 horas. Mañana la lluvia seguirá siendo protagonista

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:36

La lluvia será protagonista en las próximas horas en Álava. Tras una mañana de sábado soleada y calurosa, el panorama cambiará radicalmente por la tarde. El viento irá girando al norte y la nubosidad irá a más. «Por la tarde-noche se esperan chubascos, que localmente pueden ser intensos e ir acompañados de tormenta y granizo», advierte la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Ante estas previsiones, el departamento de Seguridad ha activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde las 18.00 hasta las 24.00 horas. Hay «posibilidad de granizo (2-4 cm) y posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes de viento en zonas de tormenta (60-80 km/h)».

Mañana domingo el ambiente seguirá siendo lluvioso y plenamente otoñal. «Las temperaturas máximas volverán a descender de manera notable y se quedarán entre los 15 y los 20 ºC; también bajarán 3 o 4 ºC las mínimas», pronostica Euskalmet. El cielo estará cubierto y se esperan chubascos durante buena parte de la jornada.

El lunes el tiempo seguirá por similares derroteros y las máximas no superarán los 16 grados en Vitoria o en Rioja Alavesa. A partir del miércoles el tiempo podría mejorar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  2. 2

    Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  6. 6 La pasión por un oficio, la clave para empezar un nuevo ciclo
  7. 7 El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas
  8. 8

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  9. 9 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  10. 10

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aviso amarillo por precipitaciones intensas, viento y granizo este sábado en Álava

Aviso amarillo por precipitaciones intensas, viento y granizo este sábado en Álava