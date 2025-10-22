La autovía de Altube sufre desde hoy cortes parciales en las cercanías de Vitoria por trabajos de asfaltado La renovación de firmes y señalización horizontal va a obligar a cortar al tráfico algunos carriles de la N-622 durante este miércoles, el jueves y el lunes 27

Nuria Nuño Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:30 Comenta Compartir

La ejecución de diversos trabajos de renovación de firmes, asfaltado y señalización horizontal va a obligar a cortar al tráfico, de forma parcial, algunos carriles de la N-622 (autovía de Altube) durante tres jornadas. Los cortes, que serán «compatibles» con la circulación de vehículos en ambos sentidos, empiezan este mismo miércoles, se registrarán también este jueves, 23 de octubre, y el lunes 27, según ha informado la Diputación Foral de Álava. Estas mejoras se van a ejecutar en la carretera, en sentido Vitoria, entre los puntos kilométricos 5,7 y 3,9, en las inmediaciones de la capital alavesa.

Este miércoles los cortes se llevarán a cabo de 9.30 a 14.00 horas en el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1. Entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1.

El jueves, 23 de octubre, entre las 9.30 y las 19.00 horas, se cortará el carril izquierdo y se hará un desvío por la vía de servicio entre los puntos kilométricos 5,1 y 4,5.

El lunes, 27 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas, se cortará el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9, mientras que entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9.