El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miles de vehículos circulan a diario por la N-622. B. Castillo

La autovía de Altube sufre desde hoy cortes parciales en las cercanías de Vitoria por trabajos de asfaltado

La renovación de firmes y señalización horizontal va a obligar a cortar al tráfico algunos carriles de la N-622 durante este miércoles, el jueves y el lunes 27

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:30

Comenta

La ejecución de diversos trabajos de renovación de firmes, asfaltado y señalización horizontal va a obligar a cortar al tráfico, de forma parcial, algunos carriles de la N-622 (autovía de Altube) durante tres jornadas. Los cortes, que serán «compatibles» con la circulación de vehículos en ambos sentidos, empiezan este mismo miércoles, se registrarán también este jueves, 23 de octubre, y el lunes 27, según ha informado la Diputación Foral de Álava. Estas mejoras se van a ejecutar en la carretera, en sentido Vitoria, entre los puntos kilométricos 5,7 y 3,9, en las inmediaciones de la capital alavesa.

Este miércoles los cortes se llevarán a cabo de 9.30 a 14.00 horas en el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1. Entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1.

El jueves, 23 de octubre, entre las 9.30 y las 19.00 horas, se cortará el carril izquierdo y se hará un desvío por la vía de servicio entre los puntos kilométricos 5,1 y 4,5.

El lunes, 27 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas, se cortará el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9, mientras que entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  3. 3

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  4. 4

    Dos detenidos en Álava en%u2006una macroperación antidroga
  5. 5

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  6. 6 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  7. 7

    Esta es la renta anual pueblo a pueblo en Álava
  8. 8

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  9. 9

    'Caso fontanera': «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»
  10. 10

    La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La autovía de Altube sufre desde hoy cortes parciales en las cercanías de Vitoria por trabajos de asfaltado

La autovía de Altube sufre desde hoy cortes parciales en las cercanías de Vitoria por trabajos de asfaltado