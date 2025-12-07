El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jiuyue Aurora, de 6 años, nació en España. Igor Martín

«Aurora puede ahora hablar con sus familiares en China sin intérprete»

Hija de padre asturiano y madre china, esta pequeña de seis años acude cada sábado a las clases desde Miranda. «Si empiezan de niños es mucho más fácil»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:38

Comenta

Aurora –así le llaman su padre y su madre durante el encuentro con EL CORREO aunque también tiene el nombre chino Jiuyue– nació en España ... pero siendo apenas un bebé viajó a China para que sus abuelos maternos la pudieran conocer. De regreso a casa, la familia tomó el último vuelo que partió desde el país asiático a España debido a la pandemia y el cierre de fronteras. Aurora tiene hoy seis años y tras el final del Covid ha regresado cuatro veces al país natal de su madre Ami Zhang. Esta pequeña es una de las alumnas de la academia ubicada en el colegio Niño Jesús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por intento de homicidio tras una pelea en un bar de Vitoria
  2. 2 Nace en Vitoria una plataforma ciudadana que pide «justicia» para Kerman
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Nace en Vitoria una plataforma ciudadana que pide «justicia» para Kerman
  5. 5

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  6. 6 Una pizzería que fusiona productos italianos y vascos
  7. 7

    Â«El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagroÂ»
  8. 8

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  9. 9

    «Tras la reforma integral hemos incrementado ventas y afluencia»
  10. 10 Detenido por intento de homicidio tras una pelea en un bar de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Aurora puede ahora hablar con sus familiares en China sin intérprete»

«Aurora puede ahora hablar con sus familiares en China sin intérprete»