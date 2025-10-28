El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una familia cruza por el paso de cebra en el que fue atropellada la mujer fallecida. Blanca Castillo

El atropello mortal de Paula Montal fue por una «clara desatención» del conductor

La mujer que sufrió el impacto el día 13 de octubre falleció el pasado sábado. El informe policial señala que el siniestro fue por «no respetar la preferencia»

B. Mallo

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

La mujer de 85 años que fue atropellada el 13 de octubre en el número 18 de la calle Paula Montal, en Sansomendi, falleció finalmente ... el sábado a consecuencia de las graves heridas sufridas tras recibir el impacto de un vehículo mientras cruzaba por un paso de cebra. Un deceso que apunta a agravar la situación jurídica del conductor responsable del accidente. El informe preliminar de la Policía Local entregado en los juzgados, al que ha tenido acceso EL CORREO, señala que el siniestro se produjo por una «clara desatención de la conducción» al circular «sin la diligencia y precaución necesarias» y «no respetando la preferencia de paso» de la mujer que fue arrollada. En el caso de que estas causas se confirmen, podría derivar en un proceso penal para el chófer por «homicidio imprudente».

