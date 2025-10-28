El atropello mortal de Paula Montal fue por una «clara desatención» del conductor

La mujer de 85 años que fue atropellada el 13 de octubre en el número 18 de la calle Paula Montal, en Sansomendi, falleció finalmente ... el sábado a consecuencia de las graves heridas sufridas tras recibir el impacto de un vehículo mientras cruzaba por un paso de cebra. Un deceso que apunta a agravar la situación jurídica del conductor responsable del accidente. El informe preliminar de la Policía Local entregado en los juzgados, al que ha tenido acceso EL CORREO, señala que el siniestro se produjo por una «clara desatención de la conducción» al circular «sin la diligencia y precaución necesarias» y «no respetando la preferencia de paso» de la mujer que fue arrollada. En el caso de que estas causas se confirmen, podría derivar en un proceso penal para el chófer por «homicidio imprudente».

Según detalla el informe preliminar, tras el atropello, el conductor, extranjero y poseedor de un carné de conducir de su país que no ha sido canjeado por el español como es obligatorio tras seis meses de residencia, impactó contra otros dos vehículos aparcados en la zona.

La fallecida, una religiosa de la Comunidad Escolapia que se encuentra en esa misma calle, había salido a depositar la basura en los contenedores adyacentes al paso de cebra señalizado como calle residencial que refuerza más la prioridad peatonal y rebaja la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora. Acorde a dicho testimonio, el conductor del vehículo vio a la monja al borde del cebreado y le cedió el paso, pero al considerar que no iba a cruzar reemprendió la marcha en el momento en el que la víctima se puso en movimiento. El impacto le provocó «fracturas de clavícula, costillas y esternón», además de un «fuerte golpe en la cabeza».

Las claves Vecinos La asociación Kaleartean reclama la instalación de un radar móvil para evitar que se circule a alta velocidad.

Espacio público En Paula Montal se han instalado semáforos, cojines berlineses y se ha estrechado la calzada.

Accidente La mujer fallecida estaba atravesando un paso de cebra cuando fue arrollada por un vehículo.

Este fallecimiento ha reabierto la batalla que desde hace casi tres años vienen manteniendo los vecinos de Sansomendi con el Ayuntamiento al considerar que no está poniendo «las medidas que hagan falta» para acabar con el 'punto negro' del tráfico en este barrio. El departamento de Espacio Público, que realizó las últimas intervenciones en dicha vía en septiembre y que acumula varias mejoras de calmado de tráfico en la zona, tiene previsto ahora «colocar varios aforadores para medir el número de vehículos y su velocidad» en toda esta calle. Si los datos obtenidos «revelan situaciones de riesgo o exceso de velocidad», valorarán la adopción de «actuaciones adicionales para reforzar la seguridad».

Desde la asociación vecinal, Kaleartean se denuncia que no se han atendido las peticiones de implantar «radares móviles» en esa zona de riesgo en la que este mismo año se han acumulado ya tres accidentes. «Nos dicen que las medidas son suficientes, pero acaban de matar a una persona.Los coches siguen pasando muy rápido, a 70 u 80 por hora, y no podemos tolerar que circulen a esa velocidad. Es un riesgo enorme», sentencia su representante, José Valiente.

Desde el Consistorio se insiste en que se ha actuado con profusión los últimos años. El cambio más reciente ha sido el estrechamiento de la calzada en el paso de peatones situado frente a la haurreskola y la instalación de dos cojines berlineses, medidas que obligan a reducir la velocidad. Anteriormente se habilitó un paso de peatones semaforizado frente al colegio Escolapias y en la calle se redujo el tráfico de dos carriles a uno.

Desde la agrupación vecinal consideran que todas estas soluciones no han servido para que la seguridad se incremente. «Han puesto los cojines berlineses, pero después de parar, los conductores arrancan otra vez desesperados», lamenta Valiente, quien, además, señala la peligrosidad añadida del punto en el que se produjo el atropello mortal al «salir de una curva de visibilidad muy reducida» justo al lado de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores.