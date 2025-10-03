Atacan en Arganzón el monolito en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil

Desconocidos atacaron a mediados de septiembre en el municipio treviñés de La Puebla de Arganzón la placa que recuerda a seis fusilados al inicio de ... la Guerra Civil. Un monumento que fue inaugurado a finales de 2021 y que ahora tendrá que restaurarse, pues se ha borrado el texto en el que se indicaba que el franquismo «fue una dictadura que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos» y cómo, «durante décadas, la jerarquía católica apoyó la dictadura impuesta por las armas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la Segunda República».

Si bien el texto indicaba que once personas fueron asesinadas en el término de Las Conchas, aunque sólo se ha podido identificar a Juan María Codina, Pedro Antero Gorrotxategi, Joaquín Hernández, Inocente Muro, Manuel San Juan y Agapito Vadillo Porres. Sus nombres son los únicos que han conseguido 'sobrevivir' al ataque vandálico.

En el reciente pleno de La Puebla de Arganzón, la Corporación presidida por Fran Muñoz (PNV) ha expresado «su más enérgica condena y rechazo». «Estos hechos constituyen un atentado contra la memoria democrática, el respeto a las víctimas y la convivencia ciudadana. Atacar un espacio de recuerdo colectivo supone vulnerar los valores de dignidad, justicia y reparación que nuestra sociedad se ha comprometido a defender», subrayan la declaración institucional.

De ahí que el Ayuntamiento, que forma parte del enclave de Treviño, manifieste «su firme voluntad de restaurar el monolito y la placa dañados». Asimismo, apunta el texto, el pleno compuesto por PNV y EH Bildu «reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad».

«Desde esta institución apelamos a la responsabilidad ciudadana para que nunca más tengan cabida en nuestro municipio actos de intolerancia, odio o desprecio hacia la memoria de quienes sufrieron la violencia y la represión. La Puebla de Arganzón se mantendrá unida en la defensa de la democracia, la libertad y la memoria de sus víctimas», concluyen.