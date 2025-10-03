El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Atacan en Arganzón el monolito en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil

Desconocidos borraron a mediados de septiembre una placa en este municipio treviñés que incluía que el franquismo fue «una dictadura que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos»

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Desconocidos atacaron a mediados de septiembre en el municipio treviñés de La Puebla de Arganzón la placa que recuerda a seis fusilados al inicio de ... la Guerra Civil. Un monumento que fue inaugurado a finales de 2021 y que ahora tendrá que restaurarse, pues se ha borrado el texto en el que se indicaba que el franquismo «fue una dictadura que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos» y cómo, «durante décadas, la jerarquía católica apoyó la dictadura impuesta por las armas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la Segunda República».

