El Ayuntamiento de Vitoria multa con 1.243 euros al colectivo vecinal de Judimendi por el «artículo ofensivo con las víctimas del terrorismo» El colectivo vecinal tendrá que devolver parte de la ayuda municipal que percibió al haber incumplido «los objetivos presentados en el proyecto para la valoración de la subvención» N. NUÑO Lunes, 24 septiembre 2018, 11:45

Judimendi vuelve a ser hoy noticia. ¿El motivo? La Junta de Gobierno Local ha anunciado este lunes que la Asociación Judimendi Auzo Elkartea, el colectivo vecinal de este barrio vitoriano, tendrá que abonar una «multa» de 1.243 euros -en formato reintegro parcial de la subvención que se le concedió en su momento- por su «artículo ofensivo con las víctimas del terrorismo», dado que se incumplían los objetivos de la ayuda que percibió. Con esta sanción se pretende dar por cerrada la polémica que se suscitó el pasado 19 de junio, cuando el Ayuntamiento de Vitoria se hizo eco de un artículo publicado en la revista que edita la Asociación Vecinal Judimendikoak - y que forma parte del proyecto Judimendi Auzo Elkartea- en la que se incluían tres textos sobre otros tantos presos nacidos en Judimendi que cumplen condena en cárceles de Toledo, Sevilla y Granada. Uno de ellos era Diego Ugarte, condenado por el doble asesinato del exparlamentario del PSE y vicelehendakari Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza.

En el artículo con el titular 'Detrás de una foto…' -recuerda el Consistorio vitoriano- se explica la vida que llevaba Ugarte antes de ser encarcelado: «Diego nació, vivió y estudio en el barrio y se le vio desde pronto en numerosas luchas». El texto destacaba que su activismo no se limitó únicamente al barrio: «Estudió filología Inglesa y trabajó de ello, pero eso no le impidió seguir en la lucha, y por eso tuvo que huir de entre nosotros en el año 2000», recogía el escrito. «Hay que destacar que ese año se produjo el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez, algo que en ningún momento menciona el artículo. Y también que el mismo, no está firmado a título personal», se apunta desde el Ayuntamiento de Vitoria.

Debido a la polémica que se suscitó, el colectivo vecinal paralizó el buzoneo de la revista del barrio y procedió a anular el escrito que explícitamente rendía tributo a los tres integrantes de la banda. Esos tres presos fueron homenajeados con grandes fotografías colgadas en la fachada de un edificio el año pasado. Además, la asociación de vecinos de Judimendi anunció el 20 de junio que con carácter «inmediato» procedía a eliminar del programa y cartel de fiestas una «kalejira» en favor de los presos de ETA y todo rastro del homenaje a Diego Ugarte, condenado a más de cien años de cárcel por el asesinato en 2000 de Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Ese paso atrás llegó también después de que el Ayuntamiento de la capital alavesa pusiera en conocimiento de la Fiscalía hechos que consideró una «clara apología del terrorismo», y abriese expediente informativo para exigir al colectivo vecinal el reintegro de la subvención otorgada este año.

«Ante la información puesta de manifiesto, y en defensa de los intereses generales y la defensa de los derechos fundamentales, el pasado 22 de junio la junta de gobierno, a propuesta de la concejala Isabel Martínez de Participación y Centros Cívicos, acordó el inicio del procedimiento de reintegro de la subvención por el posible incumplimiento de los objetivos de la subvención», informa el Ayuntamiento.

Una vez que se notificó el acuerdo, la asociación de vecinos presentó el pasado 18 de julio un escrito de alegaciones en su defensa. En el documento, el colectivo desgranaba las acciones que realizó de forma inmediata para «reconducir la situación». Éstas fueron, en primer lugar, la paralización de la distribución de la edición en papel de la revista y la eliminación del artículo en la edición digital. De igual modo, se pidieron «disculpas públicamente a las personas y asociaciones de víctimas que se habían sentido molestas e indignadas por el artículo, mediante comunicado de prensa, así como en redes sociales de forma individual a las asociaciones de víctimas». Una serie de acciones que «han quedado acreditadas y manifestadas públicamente», apostilla el comunicado del Ayuntamiento.

En sus alegaciones, la asociación de vecinos pedía, además, que no se solicitara la petición de reintegro del total de la subvención por el «impacto» que tendría sobre el proyecto anual, «diseñado por y para los vecinos y vecinas de Judimendi, haciendo imposible continuar con el trabajo, objetivos y colaboraciones con otras entidades y asociaciones que trabajan en el barrio».

Finalmente, la Junta de Gobierno ha considerado que la asociación vecinal, «con la publicación en su revista de un artículo ofensivo para las personas víctimas del terrorismo, incumplió los objetivos presentados en el proyecto para la valoración de la subvención». No obstante, el Gabinete Urtaran apunta que «es verdad también que la asociación en cuanto fue consciente del malestar institucional y social generado por la publicación de ese artículo, llevó a cabo acciones de rectificación», subraya.

Habida cuenta de esta circunstancia y puesto que el resto de actividades incluidas en el proyecto de la asociación objeto de la subvención se ejecutaron de forma «efectiva», la Junta finalmente ha resuelto que la asociación debe reintegrar el importe de la revista editada en junio de 2018.