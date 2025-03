La Asociación Ucrania-Euskadi recauda fondos para la compra de máquinas de desminado

La Unión de Asociaciones Ucranianas en España KRAI, en la que está integrada la Asociación Ucrania-Euskadi, ha puesto en marcha una recogida de fondos ... para adquirir cinco máquinas, cada una con un coste de 160.000 euros, para desactivar las minas antipersona que tienen un impacto devastador en este país desde que comenzase la invasión por parte de Rusia.

Millones de personas en Ucrania viven bajo la constante amenaza de las minas terrestres, que han causado miles de víctimas, han dejado inutilizadas más de cinco millones de hectáreas agrícolas y obstaculizan la reconstrucción de comunidades enteras. Más del 23% del territorio del país, 139.000 kilómetros cuadrados, está contaminado con explosivos, lo que le convierte en el país más minado del mundo.

«Los refugiados no tendrán una vjida si no empezamos a trabajar ya», dice Miguel Gutiérrez, embajador de la iniciativa

La iniciativa 'Regreso al hogar seguro. Proyecto de desminado humanitario de Ucrania' tiene como objetivo adquirir cinco máquinas de desminado, diseñadas y producidas en Ucrania, que están específicamente creadas para la preparación del terreno, desactivando explosivos y detectando otros, lo que minimiza el riesgo para los especialistas que realizan el trabajo manual. Con capacidad para preparar hasta 15 hectáreas diarias, operan de manera remota, garantizando la seguridad de los operadores y aumentando la eficacia en el proceso.

Uno de los embajadores de este proyecto de recaudación de fondos para el desminado es el explorador y escritor vitoriano Miguel Gutiérrez Garitano. «He conocido personalmente en los campos de batalla de Ucrania el problema de las minas, con artefactos explosivos de todo tipo y artillería. Es un problema de décadas y los refugiados no tendrán una vida a la que volver si no empezamos a trabajar ya para que no existan trampas explosivas ni minas», detalla.

Las regiones más afectadas

Se trata de un proyecto que salva vidas y previene tragedias futuras porque las minas terrestres pueden permanecer activas durante décadas, poniendo en riesgo a generaciones enteras; reactiva la economía y la agricultura al recuperar tierras cultivables;facilita el regreso seguro de las familias desplazadas sin temor a explosivos;asegura la llegada de ayuda humanitariay facilita la reconstrucción de infraestructuras esenciales.

Las regiones más afectadas incluyen el estede Ucrania (Donetsk y Luhansk), el sur (Jersón,Zaporiyia, Mykolaiv) y partes del norte y noreste (Járkiv y Sumy), donde se han producido los combates más intensos de la guerra, pero las minas no solo afectan las zonas de conflicto, sino también áreas agrícolas, boscosas y residenciales, obstaculizando la producción agrícola y complicando la ayuda humanitaria.