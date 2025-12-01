La asociación Contra el Cáncer ofrecerá ejercicio físico en los ambulatorios alaveses

A partir de 2026, la Asociación Contra el Cáncer en Álava desarrollará su actividad en los centros de salud y en Consultas Externas del HUA ... Txagorritxu, además de continuar con su presencia en Oncología y en el Hospital de Día. Como novedad, la asociación ofrecerá ejercicio físico oncológico y atención psicológica y social de manera coordinada con la OSI Araba. A esto se suma el voluntariado de acompañamiento que se viene realizando desde hace años.

Estas novedades serán posibles gracias al convenio firmado esta mañana por el director gerente de la OSI Araba, Enrique Bárez, y la presidenta de la Asociación, Miren Bilbao, en la sede de la entidad en Zabalgana. El objetivo de ambas entidades es «impulsar la prevención del cáncer, acompañar y ayudar a las personas con cáncer y a sus familias y profundizar en una atención humanizada, cercana y comprometida con las personas afectadas. Todo ello con el fin de mejorar su calidad de vida».

El acuerdo recoge diversas líneas de actuación. A partir de 2026, los profesionales de la asociación ofrecerán atención psicológica y social en la red de centros de salud de la OSI Araba, prestando asistencia a pacientes y a familiares cuando así lo requieran.

Asimismo, se ofrecerá ejercicio físico oncológico personalizado a pacientes oncológicos en los ambulatorios. Este nuevo servicio complementa el que se comenzó a desarrollar hace algo más de un año en las propias instalaciones de la asociación. El programa busca mejorar tanto el estado físico como emocional de estas personas. Actualmente, existe una amplia evidencia científica sobre las bondades del ejercicio físico durante el proceso oncológico, ofreciendo incluso una mejor respuesta a los tratamientos.

Por otro lado, la asociación tendrá presencia en el edificio de Consultas Externas del HUA para informar de los programas y de los servicios que se ofrecen. Esta actuación tiene por objeto conocer en profundidad la situación personal, social, sanitaria y emocional de cada persona, con el fin de establecer un Plan de Atención Individualizado ajustado a sus necesidades.

Además en el convenio se destaca la cooperación para que los trabajadores de Osakidetza y de empresas adheridas promuevan la adopción de hábitos de vida saludables mediante el desarrollo de programas de prevención, de formación y de educación en torno a: alimentación saludable, protección solar, tabaco y nuevas formas de fumar, sedentarismo y ejercicio físico, prevención secundaria y cribados, o el código europeo contra el cáncer. Todo ello promoviendo el trabajo comunitario para la mejora de la salud.

«Un gran acuerdo»

«Este es un gran acuerdo de colaboración y un ejemplo de trabajo comunitario que nos va a permitir fomentar la prevención, impulsar un modelo de atención humanizado y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer de Álava», ha explicado Miren Bilbao, que ha querido agradecer a Osakidetza, y a la OSI Araba en particular, su compromiso con la Asociación Contra el Cáncer en Álava.

Por su parte, el gerente de la OSI Araba, Enrique Bárez, ha señalado que «nuestro objetivo es trabajar por la mejora del estado de salud de la ciudadanía y que pacientes, familias y personas cuidadoras perciban esta mejoría, ganando años de calidad en sus vidas. Para ello, en consonancia con lo propuesto en el Pacto Vasco de Salud, la Organización Sanitaria Integrada Araba de Osakidetza formalizará acuerdos como el que hoy firmamos con la Asociación Contra el Cáncer en Álava. Queremos que sirva de ejemplo para extender estas colaboraciones con otras entidades del ámbito sociosanitario y de asociaciones de pacientes».

El cáncer es la primera causa de muerte en Euskadi, en 2024 2.200 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Álava, y la incidencia del cáncer aumenta cada año. El Departamento de Salud del Gobierno vasco, Osakidetza y la Asociación Contra el Cáncer en Álava trabajan para reducir el impacto del cáncer y para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la prevención, de la detección precoz, del acompañamiento y del apoyo a las personas con cáncer y a sus familias, y de la investigación. Su objetivo es alcanzar el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030.