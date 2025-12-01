El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miren Bilbao, presidenta de Contra el Cáncer en Álava, y Enrique Bárez, gerente de la OSI Araba.

La asociación Contra el Cáncer ofrecerá ejercicio físico en los ambulatorios alaveses

A partir de 2026 ampliará su actividad a los centros de salud y a Consultas Externas del HUA Txagorritxu sumando también atención psicológica

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:31

A partir de 2026, la Asociación Contra el Cáncer en Álava desarrollará su actividad en los centros de salud y en Consultas Externas del HUA ... Txagorritxu, además de continuar con su presencia en Oncología y en el Hospital de Día. Como novedad, la asociación ofrecerá ejercicio físico oncológico y atención psicológica y social de manera coordinada con la OSI Araba. A esto se suma el voluntariado de acompañamiento que se viene realizando desde hace años.

