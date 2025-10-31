Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas

Uno o varios desconocidos asaltaron en la madrugada de ayer, jueves, la parroquia de Nuestra Señora de Belén, ubicada en el barrio de Zaramaga, en ... Vitoria. Según alertaron feligreses y confirmaron fuentes policiales a EL CORREO, al menos un asaltante se coló por el tejado del templo poco antes de las 4.00 horas. Probablemente entró por una ventana que fracturó.

Desde ahí descendió a la zona de oficinas. Se centró en el despacho personal del párroco, donde revolvió cajones y armarios. También atacó el cepillo de las limosnas. Se supone que se llevó la mayor parte de su contenido, dinero en metálico aportado por los fieles del barrio. Dejó varias monedas por el suelo.

No le dio tiempo a más porque se activó la alarma del edificio religioso. Está confirmado que este varón «salió por la puerta principal a la carrera». Se cree que el autor material es «una persona joven». Sin embargo, aún no ha quedado definido si actuó solo o en compañía de algún compinche que le esperaría en las inmediaciones.

Robo similar en San Cristóbal

En el interior del inmueble, patrulleros de la Ertzaintza localizaron un martillo y varios destornilladores que habría abandonado este asaltante en su precipitada huida. Por la mañana, agentes especializados peinaron la zona en busca de alguna evidencia.

No es la primera vez que una iglesia de la capital de Álava sufre un asalto de estas características. «Hace unos días», desconocidos se colaron en la iglesia de San Cristóbal. También actuaron en horario nocturno.

Desde hace años, la práctica totalidad de templos católicos de Vitoria cuentan con sistemas de alarmas, que se activan cuando permanecen cerradas. Algunas, como la igleisa parroquial Sagrada Familia, levantada frente al parque del Prado, incluso poseen un sistema de detección de movimientos después de ser asaltada hace varios años.