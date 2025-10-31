El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parroquia situada en el barrio de Zaramaga asaltada la madrugada de ayer jueves. Blanca Castillo

En Zaramaga

Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas

Al menos un ladrón se cuela por el tejado. Abandona de manera precipitada la parroquia al saltar la alarma

David González

David González

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:56

Uno o varios desconocidos asaltaron en la madrugada de ayer, jueves, la parroquia de Nuestra Señora de Belén, ubicada en el barrio de Zaramaga, en ... Vitoria. Según alertaron feligreses y confirmaron fuentes policiales a EL CORREO, al menos un asaltante se coló por el tejado del templo poco antes de las 4.00 horas. Probablemente entró por una ventana que fracturó.

