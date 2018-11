Arturo Valls, Celedón en '¡Ahora Caigo!' Arturo Valls, durante el programa especial. / E. C. El conocido programa de Antena 3 dedicará un especial a la festividad de la capital alavesa GABRIEL CUESTA Martes, 6 noviembre 2018, 09:41

Habrá blusas y neskas. Y también estará presente Celedón. Pero no será él quien realice la bajada con su simbólico paraguas. Ni tampoco se encuentra en el campanario de San Miguel o la Plaza de la Virgen Blanca. En realidad no es Vitoria, sino un plató de televisión. La caída la protagonizarán los concursantes de '¡Ahora Caigo!', el conocido programa de Antena 3, en uno de los once especiales de 'Fiestas Populares de España' que rendirá homenaje a la festividad de la capital alavesa.

Y en este caso la bajada desde la trampilla al vacío no será el punto de partida de las fiestas, sino el ya conocido castigo al quedar eliminado del programa. La cadena de Atresmedia ya ha comenzado a anunciar los especiales, que se emitirán en los próximos días, y se ha podido ver a Arturo Valls con un atuendo muy similar al de Celedón. Pero con matices. Sí lleva el clásico hatillo, faja y pañuelo rojo. La diferencia es que el conocido presentador luce blusa y pantalón azul en lugar de un pantalón de mil rayas y la blusa de cuadros. Los concursantes, por su parte, visten como blusas y neskas.

'¡Ahora caigo!' emitirá otros diez especiales dedicados al Carnaval de Gran Canaria, el Cipotegato, las Guerras Cántabras, la romería del Rocío, la romería Vikinga, la Feria de San Isidro de Madrid, la Tomatina de Buñol, la Patum, los Moros y Cristianos de Alcoy y las Fiestas de San Mateo. De hecho, Arturo Valls guarda un grato recuerdo de Vitoria, donde ha estado en varias ocasiones con motivo del FesTVal. Precisamente en la edición de 2017 fue reconocida su trayectoria en la televisión como presentador con uno de los premios Joan Ramon Mainat..