Arturo O'Farrill, el ganador de ocho premios Grammy que derriba muros en el jazz: «Vivimos tiempos oscuros con Trump» El pianista afrolatino actúa este jueves 16 de octubre en el ciclo Dazz Jazz, que se celebra en la primera planta de Dendaraba

Ramón Albertus Jueves, 16 de octubre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Arturo O'Farrill (Ciudad de México, 1960) es una de las grandes figuras vivas del jazz latino. Sus ocho premios Grammy lo sitúan en un podio compartido nada menos que con Paquito D'Rivera, que ha ganado en 18 ocasiones ese reconocimiento, y Chucho Valdés, con 13 galardones. Sin embargo, como él mismo se encarga de explicar, todo ese mundo de compases e improvisación tiene poco que ver con las alfombras y los laureles.

«Para mí, representar a mi gente es lo máximo, incluso más que la música», dice O'Farrill, haciendo gala de ese activismo social que acompaña su carrera. El pianista, compositor y director de la Afro Latin Jazz Orchestra actúa esta noche en el auditorio de Vital Fundazioa Kulturunea de Vitoria(19.30 apertura de puertas, inicio a las 20.00 horas; entradas entre 20 y 25 euros), en una de las citas destacadas del ciclo Dazz Jazz, que se celebra hasta el domingo con un cartel de primer nivel. Regresa así a la capital alavesa tras varias visitas al club de la calle Cuchillería, «un sitio que está en mi corazón».

En este encuentro ante un aforo mayor, a O'Farrill le acompañan su hijo Zack, a la batería, y Dario Guibert, al contrabajo. ¿Repertorio? Con esa mística de un encuentro musical. «Habrá un poco de todo: jazz, jazz latino. Y quién sabe, igual hacemos algo que nunca hemos tocado antes. Es en el momento en que estoy frente al público cuando entiendo lo que la gente quiere oír», apunta.

Inmerso en una pequeña gira que también recalará también en el club Altxerri (Donostia), O'Farrill ha tomado el pulso y ha formado parte de la evolución de la música, algo que casi siempre ha ido unido a una reivindicación cultural. Nacido en Ciudad de México, de padre cubano -nada menos que Chico O'Farrill, conocido como el arquitecto del jazz afrocubano- y madre mexicana, creció entre el conocido distrito neoyorquino y Putnam Valley, al norte del estado de Nueva York. «No hago diferencia entre ser cubano o mexicano. Soy latino, descendiente de españoles e irlandeses, ciudadano del mundo. Pero lo primero para mí es hablar español y luchar por la libertad de mi gente muy abajo en Estados Unidos».

«El amor es la única moneda que tenemos», dijo al recoger el Grammy por 'Fandango at the Wall' hace dos años.

En su tono de voz se percibe un claro descontento hacia el gobierno de Trump, la oleada de racismo y deportaciones masivas. «A veces se siente una depresión en el ambiente, algo oscuro. Este monstruo está mandando un ejército contra mucha gente y están deportando hasta niños. Sé que en todo el mundo hay momentos así, pero nunca creí que iba a pasar en Estados Unidos». Incluso en ese clima, su apuesta es la resistencia y la empatía. «Cuando me siento así, me vuelvo más fuerte, más consciente. Yo no pertenezco a una bandera, no pertenezco a una ideología, pertenezco a la gente, al pueblo, a mi gente, que da igual si es negra o blanca», cuenta por teléfono a este periódico.

Protagonista del documental 'Fandango at the Wall', producido por Quincy Jones y Carlos Santana, la película sigue el viaje que realizó hasta México explorando las raíces del son jarocho, género musical y cultural tradicional de la región de Veracruz, y que culminó con un concierto en el muro fronterizo con Estados Unidos. «Juntamos a músicos a ambos lados y fue una celebración de unidad frente a ese muro tan feo, símbolo del odio hacia los latinos y los mexicanos. Con el disco de ese proyecto ganamos en 2023 el Grammy que siento más especial», relata este maestro.

En la actualidad trabaja para sacar adelante un centro cultural en el Harlem Hispano de Nueva York. «Tendremos un teatro para 350 personas, salas de ensayo, un restaurante comunitario y un club de jazz», explica sobre ese proyecto con el que seguirá plantando cara a las injusticias.