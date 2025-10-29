Artolazabal se reunirá con los vecinos de Sansomendi para detallar las medidas de calmado de tráfico

El atropello mortal de una mujer de 85 años cuando cruzaba un paso de peatones a la altura del número 18 de la calle Paula ... Montal ha llevado al Departamento de Espacio Público a tomar más medidas para el calmado de tráfico en la zona. Nuevas actuaciones que se suman a las que se han implantado a lo largo de los últimos meses. Para detallar todas ellas y los planes de cara a futuro, la concejala Beatriz Artolazabal (PNV) visitará Sansomendi la próxima semana.

El servicio del Tráfico adoptará medidas para potenciar la seguridad de la zona y mejorará la iluminación del paso de cebra en el que se produjo el accidente mortal con lámparas que se sustituirán en breve las luces LED que se pusieron hace dos años. Así, aunque la luz actual es suficiente, la nueva será más potente y se incorporará un piloto naranja que parpadeará de forma permanente para incrementar el nivel de alerta a los conductores.

De la misma manera, operarios municipales instalaron este martes los aforadores que medirán el número de vehículos que circulan por esta calle y también su velocidad. Unos registros que servirán para valorar si las últimas medidas de calmado de tráfico implementadas en septiembre son suficientes o hay que aplicar mayores restricciones.

Desde la asociación vecinal, Kaleartean se denuncia que no se han atendido las peticiones de implantar «radares móviles» en esa zona de riesgo en la que este mismo año se han acumulado ya tres accidentes. «Nos dicen que las medidas son suficientes, pero acaban de matar a una persona. Los coches siguen pasando muy rápido, a 70 u 80 por hora, y no podemos tolerar que circulen a esa velocidad. Es un riesgo enorme», sentencia su representante, José Valiente.

Por su parte, desde el Consistorio se insiste en que se ha actuado con profusión los últimos años. El cambio más reciente ha sido el estrechamiento de la calzada en el paso de peatones situado frente a la haurreskola y la instalación de dos cojines berlineses, medidas que obligan a reducir la velocidad. Anteriormente se habilitó un paso de peatones semaforizado frente al colegio Escolapias y en la calle se redujo el tráfico de dos carriles a uno.