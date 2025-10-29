El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pso de cebra de Paula Montal donde se produjo el atropello mortal. Blanca Castillo

Artolazabal se reunirá con los vecinos de Sansomendi para detallar las medidas de calmado de tráfico

Espacio Público tomará aún más medidas tras el atropello mortal de una mujer en Paula Montal

B. Mallo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:43

Comenta

El atropello mortal de una mujer de 85 años cuando cruzaba un paso de peatones a la altura del número 18 de la calle Paula ... Montal ha llevado al Departamento de Espacio Público a tomar más medidas para el calmado de tráfico en la zona. Nuevas actuaciones que se suman a las que se han implantado a lo largo de los últimos meses. Para detallar todas ellas y los planes de cara a futuro, la concejala Beatriz Artolazabal (PNV) visitará Sansomendi la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  2. 2

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  3. 3

    Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos
  4. 4

    Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos
  5. 5

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  6. 6

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  7. 7

    Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena
  8. 8 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  9. 9

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  10. 10

    Trump: Israel «debe responder» si sus soldados son asesinados por Hamás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Artolazabal se reunirá con los vecinos de Sansomendi para detallar las medidas de calmado de tráfico

Artolazabal se reunirá con los vecinos de Sansomendi para detallar las medidas de calmado de tráfico