Artium, Tabakalera y Museo Oteiza, aliados en la formación de artistas

La sexta edición del programa JAI-Instituto de Prácticas Artísticas organizado por Artium Museoa y Tabakalera, en el que participan 16 jóvenes de diferentes puntos de España y de otros países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o México, echa a andar en su sexta edición. Este programa busca promover la «investigación, la producción y el trabajo crítico» en el circuito del arte, como traslada el centro de arte contemporáneo de Vitoria. Se desarrollará entre el 2 de julio y el 29 de agosto, en esas dos sedes habituales a las que se le suma la Fundación Museo Oteiza (Alzuza), donde se llevará a cabo una estancia.

Artium, donde el curso da inicio, las sesiones se conectan con las exposiciones en curso, como las de Chantal Akerman y Josu Bilbao, ya que tanto Bilbao como Claire Atherton, colaboradora habitual de Akerman, forman parte del profesorado. A estos nombres se suman el de Marwa Arasanios, artista de Beirut que en noviembre presentará 'The Land Shall Not Be Owned', la primera exposición en solitario en España; Fermín Jiménez Landa, Maider López y Éric La Casa. Por su parte, las tutorías corresponde a Olatz Otalora, Alejandro Cesarco, Itziar Okariz e Ibon Aranberri.

Pedagogía «experimental»

Precisamente ese profesoradora hace que el programa no tenga un enfoque tradicional. De hecho, los participantes subrayan la «pedagogía experimental» de este programa en el que se lanzan preguntas acerca de la función del arte. «¿Qué saber práctico que define tu trabajo eres capaz de compartir? Es una pregunta que lanzamos y pone el foco en los procesos materiales, procesos de pensamiento y hace que cada una de las personas invitadas dé una respuesta diferente», resalta Okariz, que apunta que en los diferentes encuentros se abordan diferentes lenguajes, desde la escritura a los lenguajes cinematográficos pasando por la pintura u otras plásticas.

En el acto de presentación en el museo vitoriano han participado Otalora, Okariz, Aranberri y Cesarco junto a Beatriz Herráez, directora de Artium; Clara Montero, directora cultural de Tabakalera; y Gregorio Díaz Ereño, director de la Fundación Museo Jorge Oteiza. El inicio del curso se produce en la capital alavesa y ya el 21 de julio, el grupo se trasladará a Tabakalera para continuar con el trabajo en taller. En esta ocasión, el interés por participar se ha triplicado. Fueron más de 140 candidaturas recibidas. De ellas, un comité seleccionó a 16 participantes. Además, se han concedido cuatro becas que cubren matrícula y manutención. En los cinco años que lleva en marcha el Instituto desde 2020, han participado 76 alumnos y alumnas.

Conferencias sobre Chantal Akerman

A su vez, el museo vitoriano de referencia ha anunciado un seminario vinculado a la la exposición 'Chantal Akerman. Encarar la imagen', que explorará la obra de Akerman y reflexionará sobre sus implicaciones más allá del cine. Este programa ha sido diseñado por Andoni Imaz, comisario y crítico de cine y Arantza Santesteban, comisaria de Investigación y Programas públicos del museo.

Claire Atherton y Erika Balsom, colaboradora de Akerman y investigadora y docente en King's College, respectivamente, ofrecerán sendas conferencias los días 14 y 15 de julio (traducidas de inglés a castellano). El cierre de este ciclo se produce el 16 de julio con una conferencia a cargo de Imaz y Santesteban (contará con traducción de euskera a inglés) y reflexiones finales a las que se suman Atherton y Balsom (en euskera, inglés y castellano).