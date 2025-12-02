La artista vitoriana Irantzu Lekue restaurará el mural vandalizado de IDarte

El mural creado por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (IDarte) volverá a iluminar el pasaje de la calle Teodoro ... Dublang gracias a la artista local Irantzu Lekue. Esta intervención artística fue vandalizada un día más tarde de que se pintara por un grafitero asentado en Vitoria que firma como TEKO y que ahora se enfrenta a una multa que, finalmente, podría ascender a 6.500 euros, la sanción más elevada que pone el Ayuntamiento por este tipo de actos. «Consta de una multa de 3.000 euros por infracción grave de la ordenanza de limpieza y otros 3.500 por sumar la valoración de daños y su restauración», ha puntualizado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, durante una rueda de prensa este martes.

Irantzu Lekue, la encargada de devolver este mural pro-Palestina a su forma original, ya iba a trabajar en la entrada y salida de este pasaje que conecta los barrios de San Martín con Ariznabarra. Es por eso que el Ayuntamiento la ha escogido a ella para el trabajo de restauración, que se alargará una semana y finalizarán con una capa de barniz anti-grafitis. «En caso de que se produzcan nuevas pintadas se podrá aliviar de una forma más sencilla y fácil, sin estropear el mural», ha puntualizado Artolazabal.

La artista vitoriana «ya comenzó ayer con alguna serie de trabajos iniciales», ha anunciado la edil nacionalista, por lo que se podría esperar que el mural esté restaurado para la semana que viene. «Creo que la creatividad y el talento de estos chavales merece un respeto, un reconocimiento y una protección», ha subrayado Artolazabal. «Cualquier acto vándalico que vaya en contra de lo que se coloca en el espacio público en beneficio de la ciudadanía va a contar con la tolerancia cero de este Ayuntamiento», ha zanjado la concejala.