El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El mural fue vandalizado por el grafitero TEKO. E. C.

La artista vitoriana Irantzu Lekue restaurará el mural vandalizado de IDarte

El grafitero que firma como TEKO se enfrentará finalmente a una multa de 6.500 por pintar sobre el mural ubicado en el túnel de San Martín

Ania Ibañez

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:55

Comenta

El mural creado por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (IDarte) volverá a iluminar el pasaje de la calle Teodoro ... Dublang gracias a la artista local Irantzu Lekue. Esta intervención artística fue vandalizada un día más tarde de que se pintara por un grafitero asentado en Vitoria que firma como TEKO y que ahora se enfrenta a una multa que, finalmente, podría ascender a 6.500 euros, la sanción más elevada que pone el Ayuntamiento por este tipo de actos. «Consta de una multa de 3.000 euros por infracción grave de la ordenanza de limpieza y otros 3.500 por sumar la valoración de daños y su restauración», ha puntualizado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, durante una rueda de prensa este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  2. 2 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  3. 3

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  4. 4 Una chocolatería, una pastelería, una gildería... Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol en Álava
  5. 5

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  6. 6

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  7. 7

    Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada
  8. 8 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10 El festival Umbra Light iluminará del 6 al 8 de febrero nuevas zonas como San Martín y Coronación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La artista vitoriana Irantzu Lekue restaurará el mural vandalizado de IDarte

La artista vitoriana Irantzu Lekue restaurará el mural vandalizado de IDarte