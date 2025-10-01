¿Quién es el artista que abarrotará la plaza de los Fueros de Vitoria este sábado? Cruz Cafuné, referente del género urbano, es el gran reclamo de una nueva edición del Vital Eguna

Todo apunta a que la plaza de los Fueros de Vitoria se volverá a llenar este sábado con motivo del Vital Eguna. ¿La principal razón? El concierto de Cruz Cafuné, un artista tinerfeño que está considerada una de las estrellas del género urbano en España. Para veinteañeros, pero también amantes del rap, la pregunta acerca de quién es ese tipo está más que resuelta. Aparte de que limitar su público a una franja de edad sería injusto. En realidad, su voz se ha escuchado en algunos temas, aunque no se identifique de primeras. El ejemplo más recurrente es la canción 'Contando Lunares', que llevaba la firma de Don Patricio junto a 'Cruzzi' -otro de sus apodos-. Ese fue el tema más escuchado en España en Spotify en 2019 y en la actualidad lleva más de 350 millones de reproducciones en esa plataformas. Otros de sus éxitos son 'Mi casa' o 'Coquito la Pieza'. En más de una entrevista ha reconocido nunca ha querido ser un 'one hit wonder'. Y visto el tirón de cada lanzamiento y cómo corea gran parte del público corea cada tema, lo ha conseguido.

La presencia del artista en el centro de la capital alavesa vuelve a ser el imán para miles de seguidores en una jornada que en años anteriores ha contado con Natos y Waor, Don Patricio (que sí carga con la etiqueta de hombre de un solo éxito) o Zetak. La expectación levantada por la presencia del canario también alcanza a seguidores suyos de otras provincias. Al igual que en otras ocasiones, la asistencia se prevé mayor que en muchos conciertos de fiestas de La Blanca.

El caso es que Carlos Bruña, nombre real, es uno de los letristas más destacados del panorama nacional, muy influenciado por el rap californiano y el R&B. Es también parte de la avandizalla del rap canario que ha ido dejando una gran estela de nombres en el último lustro. De hecho, su voz es la que suena en la introducción del primer álbum de Quevedo ('Donde quiero estar'), con el que ha colaborado en algunos temas ('Cayó la noche, 'Sangre y fe'). En sus rimas hay mucho vacile, pero también desamor, rabia, referencias cristianas... incluso la creación de un personaje ficticio, el de un chaval atrapado en un mundo de drogas y delicuencia que protagonizaba su primer álbum 'Maracucho bueno muere chiquito'.

Fue a los 13 años cuando empezó a rapear y en 2017 empezó a ganarse la vida de la música como parte de la gira del colectivo BNMP, que formaba con otros creadores como Indigo Jams o Choclock . Le siguieron hitos como 'Mi casa' -más de 30 millones de escuchas- o la viralización en TikTok del tema 'Nmout 3lik' (y las explicaciones acerca de su significado: algo así como amar de forma incondicional). Ese tipo de referencias hace que a muchos les cueste conectar de primeras, pero también muchos se detengan a buscar y dar sentido a esas letras más crípticas.

También el empleo de jerga canaria y gringa se repite en sus temas casi como una seña de identidad. Para hacerse una idea de la relevancia más allá del género urbano de Cafuné -término portugués que significa acariciar el pelo de alguien querido- sirve como ejemplo la portada que protagonizó en la revista 'Forbes' hace unos meses. Fue destacado como uno de los «más creativos en el mundo de los negocios». A pesar de su tirón comercial, el artista siempre ha optado por compaginar las letras ingeniosas y algo románticas con creaciones bailables de pura invitación a la fiesta.

Su discografía 'Maracucho bueno muere chiquito' 'Maracucho bueno muere chiquito', primer álbum en solitario de Cruz Cafuné. Se rodeó de productores de referencia como Lex Luthor o Dano, responsables de algunas de las propuestas más originales del rap en castellano. Entre sus temas más sonados se encontraba 'Coquito la pieza'. 'Moonlight922' Lo definió como un disco «ñoño» en algunas revistas especializadas. El 922 es un guiño al prefijo de Santa Cruz de Tenerife. Más allá de temas de desamor como 'Ojitos aguaos', el artista vuelve a llamar la atención del panorama de rap con vacile («Podría llevar Gucci falso si quiero / porque si soy yo el que lo llevo asumen que es verdadero»). «El disco salió para escuchar de noche, conducir de noche...», decía en una entrevista en la televisión pública.

Su discografía 'Me muevo con Dios' El canario llenó el Palacio de Vistalegre en noviembre de hace dos años con la gira 'Me Muevo Con Dios Tour' y también actuó en México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Berlín, Milán, Londres, Amsterdam o París. 'blu€s' Compuesto por seis temas y dos remixes. Este álbum de corta duración lo publicó por sorpresa en julio del año pasado, después de mucho tiempo sin pronunciarse en redes sociales.

«Me gusta sacar música porque hay un motivo detrás. Los temas son como fotografías del momento en el que se sienta a escribir», ha dicho en más de una ocasión un artista que el año pasado publicó el disco de corta duración 'blu€s'. Uno de los temas más pegadizos de su álbum 'Me muevo con Dios' es 'Folelé', un canarismo que se refiere a la libélula. En esa misma canción se escucha la explicación del término en voz de Humberto Hernández, presidente de la Real Academia Canaria de la Lengua.

La pregunta que ahora ronda a muchos de sus fieles es con cuánta antelación ir a la céntrica plaza de Vitoria para coger un buen sitio este sábado en el que Cruz Cafuné (22.30) comparte cartel con Rico Rosa (19.00), uno de los productores vascos más destacados, y Safu (20.50), artista navarra que no deja a nadie indiferente por su desparpajo y que actuó en agosto en fiestas de la capital vasca.