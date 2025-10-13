El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre los clásicos de la Escuela se encuentran las clases de dibujo y pintura. Fotografías de rafa gutiérrez

Artes y Oficios vive su edad de oro

La Escuela vitoriana alcanza las 1.238 matriculaciones, la mayor cifra de su historia, impulsada por la «necesidad» de realizar tareas manuales

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:14

«Cuantas más opciones digitales tenemos, más necesidad sentimos de volver a lo táctil, a lo material». Con esta reflexión, Nuria Pérez Cárcamo explica que ... la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria haya batido este año el récord absoluto de matrículas de su historia: 1.238 alumnos, 49 más que el curso anterior. Profesora en disciplinas como acuarela, creatividad infantil y dibujo creativo, Pérez Cárcamo destaca el amplio abanico de edades –desde los cuatro años hasta las 93 primaveras de una veterana alumna– y celebra la diversidad de los asistentes. «Conviven generaciones y perfiles distintos, se crean sinergias muy chulas entre gente de diferentes ámbitos», señala.

