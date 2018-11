El arte de Errekaleor cruza fronteras

El 'street art' nació como un arte subversivo y de denuncia que, como ha ocurrido con otras expresiones culturales, ha acabado convirtiéndose en un fenómeno de masas. Son miles los turistas que cada año se desplazan a capitales europeas como Berlín y Lisboa -erigidas en dos de las mecas mundiales del arte urbano- para disfrutar del talento de sus artistas a pie de calle. Algo parecido ocurre en la localidad norirlandesa de Derry. Hasta allí viajan muchos curiosos para contemplar el doloroso pasado que se narra en sus muros. Uno de sus míticos murales, enclavado en el barrio católico de Bogside, ha servido de inspiración para dar la bienvenida a quienes se acercan al distrito 'okupa' más grande de España. Un gigantesco 'You are now entering free Errekaleor' ('Estás entrando ahora en el Errekaleor libre') recibe a sus vecinos y visitantes. No es el único guiño a los muros pintados en urbes de Irlanda del Norte. Durante los dos últimos años, una veintena de fachadas han mudado su fisonomía gracias a la intervención de reconocidos artistas urbanos.

El origen de esta ruta muralística alternativa, alejada del tradicional circuito turístico de la ciudad, se remonta al asentamiento del movimiento 'okupa'. «Desde el principio, se vio que aquí había gente con inquietud artística, que pintaba y quería expresar sus mensajes a través de pequeños murales», rememora para EL CORREO Goio Sáenz, miembro del grupo de cultura de Errekaleor Bizirik, colectivo que asumió la gestión del antiguo barrio obrero hace un lustro. Así fue cómo nacieron las obras que recuerdan a Salvador Puig Antich, el último preso político ejecutado por el garrote vil durante el franquismo; y a Romualdo Barroso, uno de los obreros asesinados el Tres de Marzo. 'Ruma' quedó retratado junto a su padre. Ambos miran a sus nuevos vecinos desde la fachada del bajo que la familia compartía en Errekaleor.

El impulso de Blu

Poco después se pintaría el primer mural a gran escala: dos manos abiertas, junto a un 'Ongi etorri', en la entrada al distrito. El grafitero vitoriano Verso fue quien lo materializó. «Ahora se está trabajando para darle la vuelta al concepto y renovarlo. Tenemos previsto repintarlo y vamos a invitar a artistas de la ciudad», avanza Sáenz. A esta primera obra, que no forma parte del actual concepto del 'paseo de murales', le siguió la de una bicicleta verde acompañada del lema 'Cuida la tierra, transforma el modelo social'. Luego llegaría 'Auzo boterea' (El poder del barrio), un mural horizontal donde se plasmaron diversas luchas.

No sería hasta julio de 2017 cuando nació esta nueva ruta artística, que vive a la sombra y ajena a la polémica que ahora rodea a los murales del Casco Medieval, Zaramaga y Ariznabarra. Blu, considerado el Banksy italiano, firmó dos obras de grandes dimensiones. Este activista defensor del espacio público tenía referencias del movimiento 'okupa' de Errekaleor gracias a «amigos en común de gente que pintaba aquí», apunta Sáenz. «Estuvo en una asamblea, nos contó su idea y cómo se han salvado edificios gracias a sus pinturas. Vino muy motivado. Tenía intención de hacer un mural y acabó regalándonos dos», evoca el integrante de Errekaleor Bizirik.

Las frases Goio Sáenz (Errekaleor Bizirik) «Estos murales han contribuido a que nuestro proyecto sea conocido internacionalmente» Nicole Salgar (Artista) «Con mi obra rindotributo a las mujeres con la esperanza de que se siga luchando por la igualdad»

Blu plasmó una invasión zombi con personajes que corren tras un fajo de billetes y que representan al mundo de la política, las fuerzas policiales y las empresas energéticas. Una silueta humana, con cientos de dibujos, integra su segunda creación. Sus obras impulsaron la apuesta del barrio por «crear un patrimonio cultural abierto a la ciudad», al tiempo que abrieron una senda que han explorado otras grandes figuras del 'street art'. Es el caso del valenciano Escif, cuyo gato negro de mirada fluorescente evoca los meses en los que Errekaleor se quedó a oscuras por el corte del suministro eléctrico; de Andrea Btoy, 'El Rey de la ruina' o de Manolo Mesa, que pintó 'La Pegarra', una obra que da el protagonismo a esta pieza de la cerámica vasca. El artista andaluz, que hace poco regresó a Vitoria, creó su mural con la esperanza de que «ayude a la protección del barrio».

De Argentina a Rumanía

Otros grandes referentes del arte urbano llegados de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica han hecho un hueco en sus agendas para plasmar sus inquietudes en el barrio 'okupa'. Se trata del argentino Tomás Facio, el tándem chileno formado por Barricada Gráfica y El Yako o los rumanos Ocu y Kerozen.

En esta lista destaca la norteamericana Nicole Salgar, que hace años dejó una pincelada de su arte en un grafiti de Santa Lucía. Sus conocidos en la ciudad fueron quienes le pusieron en contacto con un amigo que vivía en Errekaleor cuando ella les dijo que estaba interesada en pintar allí. «Estoy agradecida por haber podido llevar más arte a esa zona», confiesa. Salgar empezó a pintar su mural, en el que invirtió más de 60 horas, el 10 de marzo, en plena resaca de la histórica huelga impulsada por los colectivos feministas. «Quería rendir tributo a las mujeres con la esperanza de que la gente deje de hacer la vista gorda y siga luchando por la igualdad de género», dice.

Desde Errekaleor Bizirik están agradecidos por el compromiso de estos artistas, que no han cobrado por su trabajo. «Los murales han contribuido a que nuestro proyecto sea conocido internacionalmente. Y vamos a apostar fuerte. Llevamos un planteamiento más organizado y se están adecentando fachadas. De aquí al verano tenemos en cartera entre seis y ocho murales de nombres súper potentes», anticipa Goio Sáenz.