El arte amateur llega a los centros cívicos de Vitoria con Auzo Eszena

El programa Auzo Eszena regresa a Vitoria con siete espectáculos que se verán los domingos de febrero a mayo. «Supone un soplo de aire fresco porque lo impulsan grupos y compañías amateurs», destaca Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Educación y Cultura, acerca de ... las propuestas que forman parte de un ciclo que da la oportunidad a las compañías no profesionales de representar sus obras en los salones de actos de los centros cívicos de la ciudad. Las entradas salen a la venta este miércoles a través de la web municipal y en los propios equipamientos municipales, con precios de 5 a 7 euros.

El programa se inicia el próximo 16 de febrero, con 'Libélula', un espectáculo que fusiona poesía, música en vivo, danza y pintura; el grupo Guralia representa 'Delante del espejo' (23 de febrero); la banda de pop-rock Handicap ofrece un concierto (16 de marzo); Azirkarte y Luz Verde presenta las piezas de circo y teatro inclusivo 'Encajamos' y Así está la sanidad' (23 de marzo), la asociación Tadir representa el espectáculo de mentalismo 'Subliminal' (30 de marzo); piezas de teatro breve, con 'Mi madre decía...' o 'Yo Dictador' (6 de abril), y Biziarte representa 'A cajón serrado' (11 de mayo).

Agenda Álava En febrero. 16 de febrero: Anankek con el espectáculo 'Libélula', pondrá sobre las tablas una combinación de poesía, música en vivo, danza y pintura. En Salburua. 23 de febrero: El grupo Guralia pondrá en escena una obra para las más pequeñas y pequeños: 'Delante del espejo'. En Ariznabarra.

Marzo 16 de marzo: La banda Handicap ofrecerá un concierto en el que presentará su último disco. 'Handicap en vivo' es el nombre de la actuación. En Arriaga. 23 de marzo: Azirkarte y Luz verde se han unido en una propuesta de circo y teatro inclusivo. Bajo el título de 'SanArte' representarán las obras: '¿Encajamos?' y 'Así está la sanidad'. En Zabalgana. 30 de marzo: La asociación de artes escénicas Tadir propone un espectáculo de mentalismo 'Subliminal', a cargo de Diego Calavia. En Aldabe.

Abril 6 de abril, tres piezas de microteatro: 'Más que pipas', 'Yo, dictador' y 'Mi madre decía'. Todas ellas, agrupadas bajo el título: 'Microteatro'. En Salburua.

Mayo 11 de mayo: La asociación cultural Biziarte presenta la obra de teatro 'A cajón serrado'. En Aldabe.

Precio de 5 o 7 euros Las entradas se podrán comprar desde este 5 de febrero, en los centros cívicos e instalaciones deportivas (excepto en los frontones), y por internet.

En la presentación del ciclo participaron Joseba Martínez de Ilarduya, Sara Aihuan Lope Fernández e Ibai Villa Zuazo integrantes de Azirkarte; y Juan Cruz Polentinos Martínez, integrante de Luz Verde. Este grupo está formado por pacientes en rehabilitación comunitaria del centro de Reyes Católicos (Osakidetza). Como explicó Cruz, la novedad de la participación este año es que han participado en la creación los diez actores. «Tenemos una trayectoria de trabajar con varios autores teatrales y nos hemos decidido a añadir partes improvisadas en una creación interna que hizo la monitora de teatro de Osakidetza», apunta Cruz.

Por su parte, desde Azikarte, un grupo impulsado por educadores con experiencia en actividades deportivas y de tiempo libre, han dado forma a un montaje que reflexiona acerca de la idea y el significado de «ser normal» con 'Encajar'. «Creemos en el circo como herramienta para crecer y desarrrollarnos como personas», resaltó Joseba Martínez de Ilarduya, uno de los monitores. Sara e Ibaia incidieron en el sentido de una obra y en un proceso de creación enriquecedor. «A lo mejor uno no tiene capacidad para hacer algunas cosas, pero con el trabajo se consiguen otras. Hay que intentarlo siempre porque si no lo haces, no lo vas a conseguir», resaltaron. Malabres, hula hoop... se emplean en una obra en la que diferentes cajas tienen un papel simbólico. En escena, cuatro educadores y trece participantes.