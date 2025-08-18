Arrestan en Vitoria a un varón por «mostrar sus partes íntimas» y hacer «comentarios obscenos» ante un menor Los hechos ocurrieron el pasado viernes. La intervención policial fue requerida por una pareja que había tenido una «discusión» con un varón que terminó exhibiendo sus genitales

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron el pasado viernes, 15 de agosto, a un varón de 40 años como autor de un delito de exhibicionismo ante menores.

Los hechos sucedieron al filo de las 17:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la central de operaciones para acudir a la plaza Santo Domingo. La intervención policial fue requerida por una pareja que había tenido una «discusión» con un varón que terminó por «mostrar y zarandear sus partes íntimas ante ellos mientras realizaba comentarios obscenos, en presencia de una menor de edad», refiere el parte policial difundido este lunes.

A la llegada de la patrulla, y tras corroborar la versión de los demandantes, se identificó y detuvo al autor.

Otros dos casos

Se da la circunstancia de que con este arresto son ya tres las detenciones realizadas por la Guardia urbana de Vitoria en las últimas semanas por delitos de exhibicionismo ante menores. La primera tuvo lugar el 6 de agosto, en plenas fiestas de La Blanca. En esa ocasión, el arrestado fue un hombre de 47 años, detenido como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Los hechos que desencadenaron su detención ocurrieron poco después de las nueve de la noche; cuando desde la Central de Coordinación se requirió una patrulla para que acudiera a la plazuela de Aldabe. Al parecer, en la zona infantil se encontraba «un varón con los pantalones bajados delante de varios menores de edad, exhibiéndoles así sus genitales». Cuando la primera patrulla de la Guardia urbana llegó al lugar, los policías identificaron al varón, que se encontraba en «estado de embriaguez y con los pantalones subidos». Mientras tanto, otra patrulla que también se personó en el lugar se entrevistó con los testigos que estaban presentes en la zona. Tras escuchar lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del hombre.

El segundo caso se produjo el 9 de agosto, sábado. La Policía Local detuvo a un varón de 66 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, por realizar exhibicionismo ante menores de edad. Los hechos sucedieron poco antes de las dos de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a las inmediaciones de la estación de autobuses de Vitoria, en la plaza de Euskaltzaindia, donde un hombre se encontraba «exhibiendo sus genitales» delante de la gente, refiere el parte policial. Cuando los agentes llegaron al lugar interceptaron al exhibicionista. Tras identificarlo y entrevistarse con testigos, resultó que había «menores de edad» presentes en el lugar; por lo que se procedió a la detención.