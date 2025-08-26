El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arrestan en Vitoria a un joven por agredir a su pareja, que fue protegida en la calle por varios ciudadanos

La mujer presentaba «diversas lesiones». El presunto agresor saltó a la calle «desde el rellano de un primer piso» en el barrio de Zabalgana

Martes, 26 de agosto 2025, 14:29

Nuevo caso de violencia de género en Vitoria. Agentes de la Policía Local han detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja. Los hechos han ocurrido minutos después de la medianoche, cuando una llamada al 092 solicitaba la presencia policial en un portal del barrio de Zabalgana ya que, según algunos testigos, «una mujer solicitaba auxilio en la vía pública mientras era perseguida por su pareja», recoge el parte de la Guardia urbana difundido este martes.

A su llegada al lugar, la patrulla localizó a la víctima, que estaba siendo «protegida por varios ciudadanos». La mujer presentaba «diversas lesiones». Los agentes también vieron al presunto agresor, que había «saltado a la calle desde el rellano de un primer piso».

Los uniformados escucharon las versiones de ambos, así como los testimonios aportados por algunos testigos de los hechos. En vista de todas las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la mujer, los agentes han procedido a la detención del presunto agresor. La víctima, por su parte, ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario de la capital alavesa.

