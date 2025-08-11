Arrestan en Vitoria a un hombre de 66 años por «exhibir sus genitales» ante menores Los hechos ocurrieron a las dos de la tarde de este sábado en las inmediaciones de la estación de autobuses

Nuria Nuño Lunes, 11 de agosto 2025, 13:45 | Actualizado 13:51h.

La Policía Local de Vitoria detuvo el sábado a un varón de 66 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, por realizar exhibicionismo ante menores de edad, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Los hechos sucedieron poco antes de las dos de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a las inmediaciones de la estación de autobuses de Vitoria, en la plaza de Euskaltzaindia, donde un hombre se encontraba «exhibiendo sus genitales» delante de la gente, refiere el parte policial.

Cuando los agentes llegaron al lugar interceptaron al exhibicionista. Tras identificarlo y entrevistarse con testigos, resultó que había «menores de edad» presentes en el lugar; por lo que se procedió a la detención.

Otro exhibicionista de 47 años

Se da la circunstancia de que la pasada semana la Guardia urbana de Vitoria arrestó a otro hombre, de 47 años, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Los hechos que desencadenaron su detención ocurrieron poco después de las nueve de la noche del 6 de agosto; cuando desde la Central de Coordinación se requirió una patrulla para que acudiera a la plazuela de Aldabe. Al parecer, en la zona infantil se encontraba «un varón con los pantalones bajados delante de varios menores de edad, exhibiéndoles así sus genitales». Cuando la primera patrulla de la Guardia urbana llegó al lugar, los policías identificaron al varón, que se encontraba en «estado de embriaguez y con los pantalones subidos». Mientras tanto, otra patrulla que también se personó en el lugar se entrevistó con los testigos que estaban presentes en la zona. Tras escuchar lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del hombre.