El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de la estación de autobuses de Vitoria. Igor Martín

Arrestan en Vitoria a un hombre de 66 años por «exhibir sus genitales» ante menores

Los hechos ocurrieron a las dos de la tarde de este sábado en las inmediaciones de la estación de autobuses

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:45

La Policía Local de Vitoria detuvo el sábado a un varón de 66 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, por realizar exhibicionismo ante menores de edad, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Los hechos sucedieron poco antes de las dos de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a las inmediaciones de la estación de autobuses de Vitoria, en la plaza de Euskaltzaindia, donde un hombre se encontraba «exhibiendo sus genitales» delante de la gente, refiere el parte policial.

Cuando los agentes llegaron al lugar interceptaron al exhibicionista. Tras identificarlo y entrevistarse con testigos, resultó que había «menores de edad» presentes en el lugar; por lo que se procedió a la detención.

Otro exhibicionista de 47 años

Se da la circunstancia de que la pasada semana la Guardia urbana de Vitoria arrestó a otro hombre, de 47 años, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Los hechos que desencadenaron su detención ocurrieron poco después de las nueve de la noche del 6 de agosto; cuando desde la Central de Coordinación se requirió una patrulla para que acudiera a la plazuela de Aldabe. Al parecer, en la zona infantil se encontraba «un varón con los pantalones bajados delante de varios menores de edad, exhibiéndoles así sus genitales». Cuando la primera patrulla de la Guardia urbana llegó al lugar, los policías identificaron al varón, que se encontraba en «estado de embriaguez y con los pantalones subidos». Mientras tanto, otra patrulla que también se personó en el lugar se entrevistó con los testigos que estaban presentes en la zona. Tras escuchar lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del hombre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria
  2. 2 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria
  3. 3

    La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria
  4. 4

    La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria
  5. 5 Hallan en el municipio alavés de Barrundia el cadáver de una mujer
  6. 6 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria
  7. 7

    La alcaldesa de Vitoria reprocha al diputado general su «desconocimiento» al afirmar que se «toleran» carteles en favor de ETA en fiestas
  8. 8

    Rioja se prepara para la que será una de las cosechas más cortas de su historia
  9. 9

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  10. 10

    A Sare no le gusta que critiquen sus pancartas en favor de los presos de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arrestan en Vitoria a un hombre de 66 años por «exhibir sus genitales» ante menores

Arrestan en Vitoria a un hombre de 66 años por «exhibir sus genitales» ante menores