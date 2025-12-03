Arrestan en Murcia a una mujer con 14 órdenes de detención por delitos en Vitoria y otras 9 localidades La detenida se habría especializado en la «venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama» a través de diversos portales digitales de venta de objetos de segunda mano

Nuria Nuño Miércoles, 3 de diciembre 2025

La Policía Nacional ha arrestado en Murcia a una mujer que acumulaba nada menos que 14 órdenes de búsqueda y detención -siete de ellas para su ingreso inmediato en prisión- por una serie de delitos de estafa cometidos en nueve localidades del país, entre ellas Vitoria. La autora de los hechos se habría especializado en la «venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama», ha detallado este miércoles el Ministerio del Interior.

Su detención tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Camino Viejo de Monteagudo, en Murcia, donde la responsable de los hechos fue localizada e interceptada tras una investigación desarrollada por la Policía Nacional. Los agentes procedieron a la identificación de la mujer y comprobaron que tenía pendientes 14 reclamaciones judiciales procedentes de juzgados de Vitoria, San Sebastián, Madrid, Vigo (Pontevedra), Valladolid, Barcelona, Valencia, León, Orihuela (Alicante) y Málaga.

La detenida estaba especializada en la venta fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama «a través de plataformas digitales de venta de objetos de segunda mano». La mujer, al parecer, exigía «pagos por adelantado en concepto de reserva, gestión y gastos de envío» para, una vez recibido el dinero de la persona interesada en adquirir el terminal telefónico, «desaparecer haciendo imposible volver a contactar con ella», subraya la Policía Nacional.

La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.