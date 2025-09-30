El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cuatro agentes de la Policía Local patrullan en moto por el centro de Vitoria. E. C.

Arrestan a un ladrón habitual tras robar en un súper de Vitoria y lesionar a la vigilante de seguridad

La Policía Local detuvo al hombre, de 53 años, en un establecimiento de Portal de Foronda

Nuria Nuño

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:27

La Policía Local arrestó ayer, lunes, en Vitoria a un varón de 53 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos que desencadenaron su detención se produjeron poco antes de las 12:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera a un supermercado de Portal de Foronda, «donde un varón había sustraído productos», refiere el parte policial difundido este martes.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento se entrevistaron con las partes. Resultó que el sospechoso era «un habitual hurtador». La vigilante de seguridad se percató de su presencia en el supermercado y observó cómo se «introducía productos entre sus ropas» y trató de abandonar el establecimiento «sin abonarlos». Al darle el alto en la zona del arco de seguridad, el hombre empujó a la mujer y forcejeó con ella. Le ocasionó «lesiones en un dado». Además, causó daños en el arco de seguridad.

En vista de todo lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos.

