Arrestan a un hombre de 47 años por exhibir sus genitales en una zona infantil de Vitoria La Policía Local acudió a la plazuela de Aldabe tras recibir el aviso de que había «un varón con los pantalones bajados delante de varios menores»

Nuria Nuño Jueves, 7 de agosto 2025, 14:52 | Actualizado 15:44h. Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, miércoles, a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Los hechos que desencadenaron su detención ocurrieron poco después de las nueve de la noche; cuando desde la Central de Coordinación se requirió una patrulla para que acudiera a la plazuela de Aldabe. Al parecer, en la zona infantil se encontraba «un varón con los pantalones bajados delante de varios menores de edad, exhibiéndoles así sus genitales», refiere el parte policial difundido este jueves por el Ayuntamiento.

Cuando la primera patrulla de la Guardia urbana llegó al lugar, los policías identificaron al varón, que se encontraba en «estado de embriaguez y con los pantalones subidos». Mientras tanto, otra patrulla que también se personó en el lugar se entrevistó con los testigos que estaban presentes en la zona. Tras escuchar lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del hombre.

Atentado a agentes de la autoridad

Al mediodía del miércoles también fue detenido un varón de 49 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave. Los hechos sucedieron poco antes de las 13:30 cuando una patrulla fue requerida por un ciudadano a su paso por la calle Gorbea. Esta persona explicó que un hombre estaba acosando sexualmente a una menor de edad y cuando fue recriminado por este hecho respondió con amenazas.

Tras aportarse la descripción física del acosador los agentes procedieron a buscarlo por las inmediaciones, hallándolo en una calle cercana, donde vieron cómo se tocaba los genitales y hacía gestos obscenos a varias personas que se hallaban en una terraza de un establecimiento hostelero.

Los policías le interceptaron y le ordenaron alejarse de la terraza, pero el varón se encontraba muy alterado, desobedeciendo continuamente las órdenes de los agentes, teniendo finalmente que reducirlo, momento en el cual uno de los agentes fue agredido, por lo que finalmente fue detenido.