Varios surtidores de combustible. I. Aizpuru

Arrestan en una gasolinera de Vitoria a un camionero por estafa y falsedad documental

Intentó pagar el combustible con una tarjeta que pertenecía a otro vehículo y alteró los dígitos de la matrícula del camión que conducía

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 21 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Intentó pagar el combustible repostado con una tarjeta que pertenecía a otro vehículo y alteró los dígitos de la matrícula del camión que conducía. Son los delitos que le imputa la Ertzaintza a un camionero de 44 años que ha arrestado en una gasolinera de Vitoria. El detenido está acusado de «estafa y falsedad documental», informa el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar ayer, lunes, minutos antes de las ocho y media de la tarde en una estación de servicio situada a las afueras del casco urbano de la capital alavesa. El empleado del establecimiento solicitó la presencia de la Ertzaintza. ¿El motivo? Un camionero había repostado gasoil en un surtidor de autopago por un importe de 1.500 euros. A la hora de abonar el combustible utilizó una «tarjeta no autorizada» en esa gasolinera.

Los agentes que acudieron a la gasolinera localizaron el camión en las inmediaciones de las instalaciones; justo cuando su conductor pretendía abandonar el establecimiento. Los ertzainas identificaron al hombre, que les mostró la tarjeta de crédito con la que minutos antes había repostado. Se trataba de «una tarjeta con el logo de otra gasolinera y asociada a otro vehículo», detalla la Ertzaintza. El hombre, además, había modificado los dígitos de la matrícula del camión.

Ante estos hechos, el implicado fue detenido por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.

