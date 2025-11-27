Arrestado por provocar un incendio de forma «intencionada» en un piso de Vitoria El varón, de 51 años, fue trasladado a un centro sanitario para ser asistido por inhalación de humos

N. Nuño Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17 | Actualizado 14:34h.

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, miércoles, a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de daños por incendio. Los hechos que derivaron en su detención sucedieron pasados unos minutos de las dos de la tarde; cuando una llamada al 092 alertaba sobre un fuego en una vivienda de la calle Xabier.

Una patrulla de la Guardia urbana y dotaciones de bomberos se dirigieron rápidamente al lugar. Cuando llegaron al inmueble, se encontraron con que «el morador de la vivienda había provocado un incendio de manera intencionada», refiere el parte policial difundido este jueves.

El varón fue detenido y, posteriormente, trasladado a un centro sanitario para ser asistido por inhalación de humos.

Robo en un vehículo

Por otro lado, agentes de la Policía Local han detenido este jueves a dos varones de 31 y 28 años como presuntos autores de un delito de robo en interior de vehículo.

Los hechos han sucedido poco después de la una de la madrugada, cuando una llamada a la Central de Operaciones indicaba que unos varones estaban robando en el interior de un vehículo. Una patrulla se ha dirigido rápidamente al lugar y ha sorprendido 'in fraganti' a dos varones en el interior de una autocaravana, escondidos para no ser detectados por los policías. Han sido inmediatamente detenidos. De igual modo, se les investiga por el robo en otro turismo de las inmediaciones.

De igual modo, la Guardia urbana detuvo anoche a un varón de 46 años sobre el que recaía una requisitoria judicial. Los hechos se produjeron poco antes de las 21:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera a un establecimiento comercial situado en la calle Simón de Anda, donde tenían retenido a un hombre por haber sustraído productos.

Cuando los agentes llegaron al lugar e identificaron a la persona, resultó que sobre ella pesaba una orden de búsqueda, detención y presentación dimanante de un juzgado de Vitoria, por lo que procedieron a ejecutarla.