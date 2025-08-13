El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Local, en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Jesús Andrade

Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Lakua

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:43

La Policía Local arrestó ayer, martes, en Vitoria a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera al barrio de Lakua, donde una pareja se encontraba «discutiendo en la vía pública». Al parecer, el asunto había ido «a mayores, con empujones», refiere el parte de la Guardia urbana.

Cuando los policías llegaron al lugar, varias personas señalaron al hombre y a la mujer que, en ese momento, abandonaban el lugar. Tras identificar a las partes y a varios testigos de lo sucedido, que manifestaron como era la mujer la que «insultaba y agredía al varón en varias ocasiones», se procedió a la detención de la fémina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego en La Rioja se adentra en el municipio alavés de Labastida, donde se da por sofocado
  2. 2 Un fuego en La Rioja se adentra en el municipio alavés de Labastida, donde se da por sofocado
  3. 3 El apoyo de la familia de Kerman a los allegados de Joseba, asesinado en Viloria
  4. 4 Pelea multitudinaria en Vitoria: un detenido por propinar «un botellazo en la cabeza» a otro hombre
  5. 5 Prisión preventiva para el presunto autor del homicidio de un vecino de Ribera Alta y concentración en repulsa en Pobes
  6. 6

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  7. 7

    Jardineros de Vitoria piden a Etxebarria una reunión para desbloquear el conflicto
  8. 8 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa
  9. 9 El Alavés hace una apuesta de futuro con Gustavo Albarracín
  10. 10

    El parque eólico que generó una tempestad en Bildu se queda sin fuelle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja

Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja