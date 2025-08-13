Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche en el barrio de Lakua

Nuria Nuño Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:43

La Policía Local arrestó ayer, martes, en Vitoria a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera al barrio de Lakua, donde una pareja se encontraba «discutiendo en la vía pública». Al parecer, el asunto había ido «a mayores, con empujones», refiere el parte de la Guardia urbana.

Cuando los policías llegaron al lugar, varias personas señalaron al hombre y a la mujer que, en ese momento, abandonaban el lugar. Tras identificar a las partes y a varios testigos de lo sucedido, que manifestaron como era la mujer la que «insultaba y agredía al varón en varias ocasiones», se procedió a la detención de la fémina.