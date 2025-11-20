Arrancan las obras del parque eólico de Labraza, el primero que se levanta en Euskadi en 20 años El Gobierno vasco advierte que «no pueden pasar otros 20 años» para crear nuevos complejos e impulsa un «proceso de reflexión ciudadana»

El despliegue de las energías renovables avanza con un significativo hito en Álava, en Labraza, donde han arrancado las obras del primer parque eólico que se levanta en Euskadi en dos décadas. EL CORREO ya avanzó hace dos semanas el inicio inminente de los trabajos, que llegan después de un largo y enrevesado puzzle administrativo en el que lleva sumido años el proyecto. La sociedad creada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía del Gobierno vasco, Aixeindar, tras recibir las licencias de obra pertinentes, ha iniciado ya las tareas para levantar el complejo enclavado en el municipio riojanoalavés de Oion, según ha informado a través de un comunicado remitido este jueves.

Con una inversión de 59 millones de euros, la operación supone un «fuerte espaldarazo» para la cadena de suministro de la industria eólica vasca, sector en el que Euskadi es «líder» en el mercado y que «pasa por dificultades», según ha advertido el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico.

De construir el complejo se encarga la firma navarra ECAY, adjudicataria del contrato, mientras SiemensGamesa construirá los ocho aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 (2.0) de 5 MW cada uno perteneciente a la plataforma 4X. Las multiplicadoras de este modelo se fabricarán en las instalaciones de Asteasu (Gipuzkoa), la subestación está a cargo de EDS Ingeniería y Montaje, ubicado en Galdakao (Bizkaia).

La infraestructura, recuerda la administración autónomica, cuenta con todos los permisos de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública, Declaración de Montes de Utilidad Pública y las respectivas licencias de obra de Oion (Álava) y de Aguilar de Codés (Navarra).

Hasta 90 empleos

El proyecto no requiere línea de evacuación ya que se utiliza una ya existente que conecta con Red Eléctrica (REE) en Laguardia, con lo que se evita tener que construir nuevas infraestructuras eléctricas. Además, se utilizará tecnología «pionera» en Europa para facilitar el transporte de las piezas de los aerogeneradores, lo que reducirá el impacto medioambiental.

Con 40 MW de potencia, el complejo de Labraza permite incrementar en un 26% la potencia eólica actual instalada del País Vasco, y se convierte en la primera instalación eólica que generará energía «100% verde».

Este nuevo parque eólico prevé la creación de hasta 90 empleos, «fundamentalmente locales». Además, la instalación supondrá para las arcas municipales un ingreso inicial de alrededor de 1,2 millones de euros con el inicio de las obras y de unos ingresos recurrentes del entorno de 230.000 euros anuales en concepto de impuestos y cánones.

Se valoran asimismo opciones de participación y beneficios directos para la ciudadanía y las empresas, como la reducción en el precio de la energía, acuerdos de suministro de energía eléctrica a largo plazo con empresas próximas al parque, mejoras en centros sociales, etc.

Sesiones participativas

En relación a la larga espera que ha supuesto la creación de esta nueva instalación eólica, desde el Gobierno vasco reseñan que «no pueden pasar otros 20 años» en el desarrollo de nuevos parques. Por ello, en cumplimiento de la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático, ha puesto en marcha un proceso de «reflexión ciudadana y sensibilización» sobre la transición energética y el cambio climático, en el que la implantación de energías renovables se aborde de manera «sostenible y coherente». Se busca lograr un despliegue «que nos acerque a niveles europeos».

El objetivo principal de esta reflexión es «entender las necesidades y retos principales a los que nos enfrentamos como sociedad para abordar la descarbonización» y alcanzar las emisiones netas cero a 2050. Se busca definir un acuerdo «estratégico e integrador». Este proceso de «reflexión abierta» se pretende realizar con las instituciones, empresas, tejido social y ciudadanía a través de sesiones participativas presenciales en las tres capitales vascas, así como con los ayuntamientos interesados.

Las sesiones se iniciarán en las próximas semanas y se espera una alta participación. Además, se habilitará la plataforma Irekia para recibir aportaciones de manera telemática. El proceso está impulsado por la Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, creada en el marco de la mencionada Ley.