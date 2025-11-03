Arrancan las jornadas Minorkult por la educación intercultural

Ania Ibañez Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

La 12 edición de las jornadas Minorkult han arrancado con el objetivo fomentar la educación intercultural «desde un espacio dialógico» a través de la presentación de diversas experiencias, vivencias y proyectos. Las jornadas han dado comienzo a su programación este lunes con la proyección del documental 'Les Enfants de La Diaspora' (Los niños de la diáspora) de la italocamerunesa Sabrina Onana. Esta cinta que trata las vivencias de jóvenes inmigrantes a través de un poema ha sido la carta de presentación de Minorkult, que continuará el próximo lunes 10 de noviembre con una charla sobre la situación actual de los derechos humanos de la mujer y los niños en el África de mano de la activista e investigadora Anita Hichaicoto en la Facultad de Educación (8.20 horas).

Las jornadas dispondrán de una amplia programación disponible en la página web del campus de la EHU que se alargará hasta el 17 de diciembre con distintas charlas y talleres, como el taller 'Encarnando la interseccionalidad' el martes 18 de noviembre en la Facultad de Educación (9.00 horas) o la charla 'África en Euskadi' el 24 de noviembre a las 8.20 horas en la misma facultad. Además habrá una exhibición que podrá visitarse a partir del 9 de diciembre en el pabellón de la universidad. En ella se podrán ver los 'artefactos culturales' elaborados por los estudiantes de Minorkult a lo largo de las distintas actividades.

Durante la presentación de las jornadas en el Centro de Investigación Micaela Portilla, el concejal de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento, Pascual Borja, ha recalcado que este tipo de actividades son importantes porque «la educación tiene que ser el centro de la sociedad que pretendemos ser». Ha incidido en la cultura de «los bulos y los rumores» que hoy en día «han saltado de parte de algunos sectores más radicales a la política». El concejal ha mostrado su alarma ante estas actuaciones porque «históricamente los bulos han afectado a las minorías».

Borja ha utilizado como ejemplo el centro de refugiados de Arana que ha «supuesto mucha presión desde muchos sectores», recalcando que «la estrategia del estereotipo intenta asimilar a las personas que vienen con necesidad de asilo con la delincuencia» y que se «criminaliza la pobreza». Ha tachado estas estrategias como «interesadas», porque «estos mensajes esterotipados se usan para establecer relaciones de poder». También ha explicado que se han utilizado «históricamente entre el hombre y la mujer» y entre «las diferentes culturas dominantes respecto al resto de culturas». Para evitar esto, el concejal ha recalcado que «hay que utilizar el diálogo como principal instrumento».

El director de Euskera y Cultura del Campus local, Gorka Elordieta, también ha recalcado la importancia del diálogo como solución para «evitar malentendidos, desconfianzas y conflictos». Elordieta ha subrayado que «la interculturalidad es el único modo de que tengamos un mundo mejor». Por su parte, Julio Calleja, decano de la Facultad de Educación y Deporte, ha utilizado los vestuarios de los equipos deportivos de ejemplo. «Cada vez tenemos más deportistas de todas partes del mundo y hemos aprendido a convivir y respetar». «Esa interculturalidad se tranforma en un motor para que todos consigamos el objetivo común: ganar», ha concluido Calleja.

Temas

Jóvenes

Euskera

Álava

África

Educación