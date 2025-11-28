El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El interior todavía necesita unos últimos remates antes de su apertura el 17 de diciembre

El interior todavía necesita unos últimos remates antes de su apertura el 17 de diciembre Rafa Gutiérrez

Así es Arkabia, el espacio cultural que abrirá la Vital el 17 de diciembre tras una inversión de 6 millones

El renovado local de Postas cuenta con un auditorio retráctil y obligará a la fundación a replantearse el futuro de su centro de Dendaraba

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

Arkabia. Así se llama el nuevo espacio cultural de la Fundación Vital en la calle Postas. Un nombre vinculado a Álava y al arte, con ... el que la antigua caja aspira a hacer de su bloque el «faro cultural» de Vitoria. Con el contador deshojando días hasta su apertura el 17 de diciembre, la entidad ha dado a conocer este viernes el interior de su reformado equipamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  2. 2 Así se ve Vitoria desde la noria navideña de la Virgen Blanca
  3. 3 Las nuevas aperturas de El Boulevard en Vitoria además de Ikea
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5

    Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  8. 8

    Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate
  9. 9 Los 333 concejos de Álava ya tienen a sus nuevos alcaldes pedáneos
  10. 10

    La familia de Kerman denuncia «daño moral» por la puesta en libertad del portero agresor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es Arkabia, el espacio cultural que abrirá la Vital el 17 de diciembre tras una inversión de 6 millones