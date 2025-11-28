Así es Arkabia, el espacio cultural que abrirá la Vital el 17 de diciembre tras una inversión de 6 millones

Arkabia. Así se llama el nuevo espacio cultural de la Fundación Vital en la calle Postas. Un nombre vinculado a Álava y al arte, con ... el que la antigua caja aspira a hacer de su bloque el «faro cultural» de Vitoria. Con el contador deshojando días hasta su apertura el 17 de diciembre, la entidad ha dado a conocer este viernes el interior de su reformado equipamiento.

La reforma, que ha supuesto un desembolso de unos seis millones de euros para la fundación bancaria, nace con unos equipamientos a la última. Un auditorio retráctil es el espacio más llamativo del renovado edificio: Arkabia Bizia se llama la sala, que cuenta con 410 metros cuadrados, un escenario de 110 y que se ha concebido para que sea polivalente: el graderío con 281 butacas permitirá presenciar espectáculos, pero también se puede retirar para acoger actividades con más de 400 personas de pie.

La sala, asimismo, dispone de acústica variable para adaptarse a los distintos formatos que se planteen. La intención de la Fundación es que esto sirva para que la gente no sólo acuda a ver cultura, sino que se implique activamente en ella. «Nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer más cultura y menos arte, más participar en actividades y menos ser un mero espectador. Quisimos crear una nueva forma de hacer cultura, de participar en la cultura», ha indicado el presidente de la Vital, Jon Urresti.

Como hasta ahora, habrá una sala expositiva de unos 800 metros cuadrados que seguirá acogiendo muestras temporales, aunque enfocada en cuestiones más actuales. Una pantalla a la entrada también «se usará puntualmente para mostrar obras de arte digital», ha detallado Arantxa Ibáñez de Opacua, la directora de la fundación.

Habrá una zona abierta y cómoda, con un córner de café en la parte superior que también permitirá la interacción social de un modo más relajado. Y para mejorar la accesibilidad se ha habilitado también un 'Aula Tranquila' para que las personas con diversidad funcional -especialmente, las vinculadas al neurodesarrollo como el autismo, el TDAH, el Alzheimer o enfermedades mentales- también puedan disfrutar de la oferta cultural.

El espacio aún tiene pendiente rematar elementos antes de su apertura, prevista para el 17 de diciembre y para la que una pantalla lleva meses en cuenta atrás. «Hemos sido unos valientes. Poner en Vitoria un contador para atrás es una locura, pero se ha hecho y lo vamos a cumplir», ha bromeado Urresti durante la visita.

La sede de la Vital, a lo largo del 2026

Tras la apertura de este espacio cultural llegará la nueva sede de la propia Fundación Vital, que se habilitará a lo largo del año que viene -previsiblemente después del verano- y algún espacio más de carácter cultural y formativo.

La apertura de esta instalación deja en el aire el futuro del cercano Vital Fundazioa Kulturunea, en Dendaraba. Preguntado por esta cuestión, el presidente de la fundación ha explicado que hay programación allí hasta abril, pero en enero se abrirá un periodo de reflexión en el patronato de la Vital para analizar qué hacer con ese espacio.